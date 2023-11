Weihnachtsgeschäft im Südwesten läuft schleppend an

Einzelhandel

Stuttgart / Lesedauer: 1 min

Passanten gehen an einem geschmückten Verkaufsstand auf der Königstraße vorbei. (Foto: Anna Ross/dpa )

Vor Weihnachten ist die Kauflust bei den Menschen in der Regel größer als sonst. In diesem Jahr läuft das Geschäft aber nur schleppend an. Doch die Händler bleiben zuversichtlich.

Veröffentlicht: 27.11.2023, 15:09 Von: Deutsche Presse-Agentur