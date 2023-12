„Weihnachten stärkt die Sehnsucht nach Geborgenheit und Frieden“

as Immergleiche langweilt und Bräuche sind altmodisch? Nein, im Gegenteil, sagt die Ethnologin und Soziologin Antje Pfab (53), die zu Übergangsritualen promoviert hat. Im Interview spricht sie über die Herausforderungen für Patchworkfamilien an Weihnachten, wie sich die schwindende Bindungskraft der Kirchen auswirkt und warum ein Weihnachtsbaum nicht immer stilvoll sein muss.

Frau Pfab, Rituale gehören zum Alltag jeder Familie, wieso eigentlich?

Rituale geben uns Sicherheit und Struktur. Die Wiederholungen vermitteln Vertrauen und Zugehörigkeit, das stärkt dann auch Familien. So pflegen fast alle Familien Abendrituale, wie die Gute-Nacht-Geschichte, die Kindern beim Einschlafen hilft.

Warum sind Wiederholungen gerade für Kinder so wichtig?

Ich glaube, Kinder verfügen über die Fähigkeit, magisch zu denken, was uns später als Erwachsene leicht verloren geht. Und auch Rituale tragen eine gewisse Magie in sich. Das macht Kinder möglicherweise besonders empfänglich für sie. Außerdem kommt auf kleine Kinder viel Neues zu, das sie bewältigen müssen, da braucht es Sicherheitspflöcke. Deshalb sind ihre Spiele auch stark ritualisiert. Das gleiche Spiel muss immer auf eine bestimmte Weise gespielt werden, mit den gleichen Abläufen und Rollenverteilungen, sonst ist es nicht richtig. Diese Wiederkehr schenkt Geborgenheit und Verlässlichkeit, auf die man sich auch freuen kann.

Kaum ein Ereignis ist so stark von Ritualen geprägt wie Weihnachten, können diese Magie auch Erwachsene noch spüren?

Ja, bei manchen Dingen stöhnen wir zwar und sind froh, wenn sie vorbei sind. Aber Weihnachten erinnert uns in vieler Hinsicht an wesentliche Werte und menschliche Bedürfnisse. Natürlich wird Weihnachten auch aus kommerziellen Interessen heraus gestärkt, das sollte man nicht vergessen. Aber es wirkt auf uns auch kraftvoll, weil es ein Ritual ist. Rituale sind kraftvoll. Es gibt keine Gesellschaft ohne, weil sie die Gemeinschaft fördern, weil sie ihr Regeln und Zusammengehörigkeit geben.

Corona hat uns das Zusammentreffen und den Zusammenhalt erschwert, zu lesen war: „Ist Weihnachten noch zu retten?“ Wurde uns dadurch der Wert dieses Festes wieder bewusster?

Ja, der sonst vielleicht eher lästige Besuch bei Tante Berta wurde plötzlich vermisst. Allerdings spielt es auch eine Rolle, wie wichtig eine Tradition für mich ist, wie ich eingebunden bin in Familie oder Freundeskreis. Für einsame Menschen ist Weihnachten eine sehr harte Zeit, weil sie das Alleinsein deutlicher wahrnehmen.

Nach Corona kamen mit Kriegen, Klimadebatte und höheren Lebenskosten direkt die nächsten Krisen. Kann uns das Weihnachtsfest gerade jetzt Kraft geben?

Ich denke ja, Weihnachten bildet ein Gegengewicht zu den bedrohlichen Aspekten in der Welt und stärkt die Sehnsucht nach Geborgenheit und Frieden. Rituale spielen hier eine besondere Rolle, weil sie die Fähigkeit haben, Widersprüchliches und Ambivalentes nebeneinander stehen zu lassen. Sie wirken auf einer emotionalen Ebene wohltuend, sie müssen aber nichts auflösen.

Wie beim Weihnachtsgottesdienst, den auch Menschen besuchen, die aus der Kirche ausgetreten sind?

Richtig, allerdings ist bei einem Ritual auch die Durchführung wichtig, die Geisteshaltung dahinter. Wenn ein gläubiger Mensch betet, dann bringt das eine Veränderung mit sich. Wenn jemand dagegen das Gebet einfach runterrasselt und dabei an den Einkaufszettel denkt, erstarrt das Ritual zur Routine.

Die Kirchen haben ohnehin an Bindungskraft eingebüßt, da gehen uns ganz viel Tradition und Zeremonie verloren, macht das etwas mit uns?

In jedem Fall. Man denke nur an die Konfirmation als Ritual zum Eintritt ins Erwachsenenleben. Heute verändert sich dadurch für die meisten Menschen wenig, man geht weiter in die Schule, lebt weiter bei den Eltern, die eigenen Lebensumstände bleiben gleich. Die Konfirmation verliert damit an Bedeutung und Wirksamkeit. Heute stehen eher die Rituale rund um den Schulabschluss wie das Abitur für den Übergang ins Erwachsenenleben.

Heißt das, Rituale müssen sich verändern?

Ja, es können neue entstehen oder die, die wir haben, müssen sich verändern. Nehmen wir Hochzeiten, die inzwischen boomen. Was wohl daran liegt, dass sie nicht starr geblieben sind. Früher waren Eheschließungen festgelegte kirchliche Rituale, inklusive der Kleidung, in ländlichen Gegenden mit dem Brautzug durch das Dorf. Das macht heute niemand mehr, heute leben wir in einer stark individualisierten Gesellschaft. Bei der Hochzeit ist es uns aber gelungen, die Veränderungen mitreinzunehmen. Wir wollen etwas Einzigartiges und Besonderes. Und gleichzeitig wollen wir wesentliche Elemente erhalten, die Symbolik, den standesamtlichen Rechtscharakter, den Satz: „Ich erkläre Sie zu Mann und Frau.“ Deswegen boomen Hochzeiten, weil sie das Gestern mit dem Heute verbinden.

Das gelingt aber nicht immer, oder?

Nein. Früher zum Beispiel wurden in Unternehmen Dienstjubiläen oder Beförderungen hervorgehoben. Es gibt zwar noch Unternehmen, die ritualisiert sind, in denen das eine Rolle spielt. Wenn aber nicht, fehlt den Menschen etwas, um in einer neuen Lebensphase anzukommen. Da entsteht Unsicherheit.

Unsicherheit kann auch im Privaten aufkommen, Ehen scheitern, es gibt Patchworkfamilien, ihre Mitglieder leben weit verstreut. Weihnachten stellt diese Konstellationen wohl vor besondere Herausforderungen?

Ja, mit allen Vor- und Nachteilen. Manchmal werden Anlässe wie Weihnachten dazu benutzt, Machtspiele auszutragen. Im positiven Fall kann man aber Absprachen treffen und neue Rituale schaffen, die auch wieder Verlässlichkeit geben und funktionieren. Kinder haben die Fähigkeit, sich darauf einzustellen. Wenn man Rituale hingegen nicht anpasst, werden sie sinnentleert und verlieren ihre positive Wirkung. Ich selbst war mit einem Amerikaner verheiratet, in seiner Heimat werden die Geschenke am 1. Weihnachtstag übergeben. Deshalb blieb bei uns nach amerikanischer Tradition immer ein Geschenk für den Morgen des 25. Dezembers übrig, die anderen Geschenke wurden nach deutscher Tradition Heiligabend verteilt. Und wenn wir in Amerika waren, wurde der Christbaum, wie dort üblich, zwischen Thanksgiving, also Ende November, und Weihnachten aufgestellt. Bei meiner evangelisch-schwäbischen Verwandtschaft dagegen ist es gesetzt, dass er bis zum 6. Januar stehen bleibt.

Heute leben in Deutschland viele Kulturen nebeneinander, geht dadurch das Gemeinschaftsstiftende von Ritualen wie Weihnachten verloren?

Ich glaube, dass es nicht gemeinschaftsfördernd wäre, wenn wir nur auf urdeutsche Rituale bestehen und beharren würden. Gott sei Dank gehören inzwischen Menschen aus aller Welt und aus allen Kulturen zu unserer Gesellschaft. Wir sollten ein Interesse oder zumindest Toleranz gegenüber anderen Traditionen entwickeln.

Demnach können wir mit verschiedenen Ritualen nebeneinander leben und trotzdem eine Gemeinschaft bilden?

Genau, das ist auch die Stärke der individualistischen Gesellschaft, in der es mehr Spielräume gibt. Was im Negativen bedeutet, dass ich mich nicht so einfach auf Dinge verlassen kann, sondern alles für mich selbst finden und einordnen muss. Das kann auch anstrengend sein. Gleichzeitig ist aber auch mehr Platz für ganz andere kulturelle Einflüsse. Es ist ja sowieso eine Illusion, zu denken, alles wäre gegeben und unverrückbar. Gesellschaften verändern sich immer und in einer globalisierten Welt, in der wir alle leben, sowieso.

In der deutschen Gesellschaft hat es sogar ein TV-Ereignis im Schwarz-Weiß-Format zum Ritual geschafft, „Dinner for One“ …

... ja, ich schaue das auch an. Ein klassisches Übergangsritual, genauso wie Bleigießen, gute Vorsätze oder das Feuerwerk, mit dem wir die Dämonen verjagen, deshalb darf es laut sein und stinken. Heute boomen auch wieder die Rauhnächte zwischen Weihnachten und Heilige Drei Könige, in denen wir die bösen Geister vertreiben und die guten willkommen heißen. Auch solch alte Rituale geben uns Anlass zur Besinnung und Neuorientierung.

Und welche Traditionen pflegen Sie an Weihnachten?

Ich feiere mit meinen Söhnen und meinem Mann in einer Patchworkfamilie. Wir kochen zusammen und schmücken auch den Baum gemeinsam. Jeder kann dranhängen, was er möchte, entsprechend haben wir keinen stilvollen Weihnachtbaum, sondern einen wilden Mix. Ich freue mich schon darauf. Und für mich als Christin gehört auch der Gottesdienst dazu, das ist für mich an Weihnachten wesentlich.

Antje Pfab hat an der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg und an der Ludwig-Maximilians-Universität München Ethnologie, Soziologie und Volkskunde studiert. Zur Bedeutung von Übergangsritualen hat die 53-Jährige an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg promoviert (Buch: „Die Bedeutung von Übergangsritualen in reflexiver Beratung“). Inzwischen ist sie an der Hochschule Fulda tätig und arbeitet freiberuflich als Coach und Supervisorin. (sz)