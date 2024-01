Die Nachfrage nach Plätzen in Alten- und Pflegeheimen ist seit langem riesig. Doch trotz der hohen Nachfrage sind im Südwesten nicht alle Betten in den Einrichtungen besetzt. Der Grund ist Personalmangel - zumindest einer Umfrage der Baden-Württembergischen Krankenhausgesellschaft (BWKG) vom vergangenen November zufolge. Laut BWKG sind bei allen Einrichtungen im Südwesten fast sieben Prozent der Betten unbesetzt, weil Personal fehlt. Das verschärft die Suche nach einem Pflegeplatz für Angehörige ungemein.

Wie akut ist die Personalnot in den Pflegeheimen im Südwesten?

Sehr groß. „Es fehlen sowohl Pflegefachkräfte sowie Mitarbeiter in der Hauswirtschaft, der Technik und der Verwaltung“, erläutert Matthias Einwag, Hauptgeschäftsführer der BWKG. Diese hat Geschäftsführer der Pflegeeinrichtungen in Baden-Württemberg befragt. Ergebnis: Aufgrund des Personalmangels können diese nur 93,2 Prozent ihrer Betten vergeben. Das baden-württembergische Gesundheitsministerium von Minister Manfred Lucha (Grüne) will dies nicht bewerten. Für eine verlässliche Bewertung müsste die Auslastung tagesscharf über einen längeren Zeitraum erhoben und dabei auch die Gründe für nicht belegte Plätze erfasst werden, so eine Sprecherin.

Wie viele Pflegekräfte braucht es in Baden-Württemberg?

Die Zahl der Pflegebedürftigen im Südwesten wird weiter steigen - nach Prognosen des Statistischen Landesamtes bis zum Jahr 2060 auf rund 800.000. Im Vergleich zur aktuellsten Statistik für das Jahr 2021 mit etwa 540.000 Pflegebedürftige wäre dies ein Zuwachs von 48 Prozent. Bedeutet: Es braucht deutlich mehr Betten, Einrichtungen und vor allem Fachkräfte. Aktuell sind laut Statistischem Landesamt 147.455 Menschen in allen Pflegeeinrichtungen beschäftigt. In zehn Jahren braucht es laut Hochrechnung rund 174.000 Beschäftigte in der Pflege im Land, im Jahr 2060 etwa 248.000.

Was wird gegen den Fachkräftemangel getan?

„Am wichtigsten ist es, die Arbeitsbedingungen in der Pflege zu verbessern“, sagt die Sprecherin des baden-württembergischen Gesundheitsministeriums und verweist auf die „Konzentrierte Aktion Pflege“ der Bundesregierung. Kurzgefasst geht es um mehr Personal, mehr Geld und mehr Ausbildung. Das baden-württembergische Gesundheitsministerium setze dafür auf den Ideenwettbewerb „Wiedereinstieg und Verbleib im Pflegeberuf“. „Ob Mentorenprogramme, Konzepte für Pflegekräfte in Elternzeit oder faire Dienstpläne per Algorithmus - die Bandbreite an Maßnahmen ist groß und vielfältig“, so die Sprecherin.

Für Bettina Michelis, Geschäftsführerin des Seniorenzentrums Laupheim, ist das zu wenig. Sie kritisiert an der aktuellen Ausbildung in der Pflege, dass sich Berufsanfänger erst vor dem letzten Ausbildungsjahr entscheiden, ob sie sich als Pflegefachkraft beispielsweise für die Altenpflege spezialisieren. „Die meisten jungen Menschen entscheiden sich dann lieber für den Job im Krankenhaus, weil sie dort mehr Geld verdienen“, so die Geschäftsführerin.

Wie sieht es mit Pflegekräften aus dem Ausland aus?

„Wir sind auf ausländische Fachkräfte mehr denn je angewiesen“, betont Michelis. In ihrer Einrichtung in Laupheim stammen die 120 Mitarbeitern aus mindestens 15 verschiedenen Nationen. Auch aus dem Gesundheitsministerium heißt es: „Ohne Zuwanderung aus dem Ausland kann der Bedarf an Fachkräften nicht gedeckt werden.“ Daher habe das Ministerium mit der Bundesagentur für Arbeit im Oktober 2022 das Projekt „Triple Win“ gestartet.

Nur Minister Lucha meint, er kann es so lassen, wie es ist. Florian Wahl

Die Kosten für den Deutschsprachkurs der ausländischen Fachkraft im Herkunftsstaat finanziert das Land. Gefördert werden die Sprachkurskosten pro Pflegefachkraft mit maximal 3000 Euro. Bis Dezember 2023 konnten laut Ministerium für 111 Pflegefachkräfte Förderungen ermöglicht werden, davon profitierten 21 Arbeitgeber.

Welche Probleme gibt es bei ausländischen Fachkräften?

Für Bettina Michelis vom Seniorenzentrum Laupheim kommt das Projekt „Triple Win“ nicht in Frage. Dafür sei ihre Einrichtung zu klein und der Aufwand zu groß. „Mit einem Antrag ist es oftmals nicht getan. Hier finde ich, werden die Einrichtungen alleine gelassen, denn wir haben die Kapazitäten nicht“. Michelis fordert, raschere und einfacherer Anerkennungsverfahren für ausländische Fachkräfte. „Solche Verfahren dauern oftmals ein bis eineinhalb Jahre und es muss sich dauernd jemand von uns darum kümmern, weil die Fachkräfte hier ja auch gewisse Kenntnisprüfungen und Praktika durchlaufen müssen“, so Michelis. Aus ihrer Sicht fehle eine Anlaufstelle, die kleine Einrichtungen ausländische Fachkräfte vermittle.

Der gesundheitspolitische Sprecher der SPD-Fraktion im Land, Florian Wahl, beklagt, dass viele Pflegeanbieter selbst auf eigene Anwerbe-Initiativen etwa in den Balkanstaaten angewiesen sind. „Und dann gibt es für Interessierte auch noch Riesenprobleme bei der Ausstellung der Aufenthaltsberechtigungen sowie den Anerkennungsverfahren“, so Wahl. Damit die Anerkennungsbehörde die Fristen einhalten, sei auch dort offensichtlich mehr Personal erforderlich. „Das sagen alle Experten, mit denen ich rede“, so Wahl. „Nur Minister Lucha meint, er kann es so lassen, wie es ist.“

Was bedeutet der Fachkräftemangel für Angehörige?

Es wird noch schwieriger werden, einen Pflegeplatz zu bekommen. Im Seniorenzentrum Laupheim warten die dringenden Fälle bereits bis zu einem Jahr auf einen Platz. „So lange stehen pflegebedürftige Menschen mindestens auf der Warteliste. Das wird nicht besser werden“, sagt Michelis.