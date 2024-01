Wegen Bengalos in Berlin: Geldstrafe für Karlsruher SC

Zweitligist Karlsruher SC muss wegen unsportlichen Verhaltens seiner Anhänger eine Geldstrafe in Höhe von 39.000 Euro bezahlen. Das teilte der Deutsche Fußball-Bund am Donnerstag mit. Karlsruher Fans hätten während der Partie bei Hertha BSC (2:2) im vergangenen November mindestens 65 Bengalische Feuer gezündet, hieß es in der Mitteilung. Der KSC habe dem Urteil zugestimmt, es sei damit rechtskräftig.