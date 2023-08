Weg mit der Berliner Brille

lle müssen sparen bis auf einen: Um die Schuldenbremse wieder einzuhalten, hat Bundesfinanzminister Christian Lindner nur seinem für Verteidigung zuständigen Kollegen Boris Pistorius keine Etatkürzungen aufgebrummt. Das ist richtig so. Der Bund muss in Zeiten knapper Kassen sehr genau schauen, wofür er das Geld der Bürger ausgibt. Allerdings sollte er dabei die Berliner Großstadtbrille absetzen.

Schließlich existiert derzeit schon genug Stoff für soziale Konflikte. Inflation und besonders die steigenden Lebenshaltungskosten schaffen finanzielle Engpässe bis in die Mittelschicht, selbst in den verhältnismäßig wohlhabenden süddeutschen Bundesländern. Der Umbau von Schlüsselbranchen wie der Automobilindustrie, aber eben auch der Landwirtschaft, verursacht Unsicherheit bei Beschäftigten. Das Gesundheitssystem steht vor massiven Veränderungen. Immer mehr Menschen wollen nach Europa fliehen. All das geschieht vor dem Hintergrund und in Teilen wegen der Herausforderungen, die die Folgen des Klimawandels mit sich bringen.

Kürzungen gefährden wichtige Ziele

Um diese Probleme zu bewältigen, braucht es keine pauschalen Lösungsansätze für alle, sondern regional funktionierende Ansätze. Sonst heizen sich Debatten sachfremd auf, Beispiele dafür gibt es bereits zur Genüge. Leider setzt der Bund eben zu oft auf genau solche vermeintlich allgemeingültigen Konzepte. So verweigert sich der Gesundheitsminister Karl Lauterbach einer Debatte darüber, wie in Süddeutschland das hohe Lohnniveau für Ärzte und Pflegekräfte finanziert werden soll. Und nun kürzen FDP–Mann Lindner und Grünen–Minister Cem Özdemir einen der wichtigsten Fördertöpfe für ländliche Regionen.

Zum einen gefährden sie damit die dringend notwendige und politisch gerade von den Grünen forcierte Transformation der Agrarwirtschaft. Zum anderen nehmen sie den Ländern Gestaltungsspielraum bei der Frage, wie sie ländliche Gebiete gezielt fördern. Denn: Die Kürzungen treffen ein Programm, das den Ländern eben diese Entscheidungsgewalt explizit einräumt. Doch Berliner Zentralismus ist das falsche Rezept für die Zukunft.