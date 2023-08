Beim Aufwachen wird klar: Die Wettervorhersage war korrekt. Es regnet. Heute also mal Wasserwelten von oben. Was für ein Glück, dass es kurz nach dem Kolmenhof in den Wald geht. Und wir uns bereits nach zehn Minuten in einer Märchenwelt befinden. Wie aus dem Nichts tauchen plötzlich mächtige, moosbewachsene Steinbrocken auf, als hätte ein Riese Felsenweitwurf geübt und seine Geschosse nicht weggeräumt. Rucksack runter und hineinschlüpfen in diesen Berg, sich verstecken und auf den Steinbrocken herumklettern sind erste Reaktionen. Kindheitserinnerungen werden wach.

Die Günterfelsen und rund 1,7 Hektar drumherum sind seit 1956 Naturschutzgebiet, die einzelnen Blöcke aus Triberger Granit bis zu acht Meter hoch und nicht etwa in der Eiszeit angespült worden. Vor rund 65 Millionen Jahren im Zeitalter des Tertiär, als im Schwarzwald noch tropisches Klima herrschte, sind sie an Ort und Stelle entstanden. Und zwar durch sogenannte Wollsackverwitterung, bei der weiche Gesteinsschichten aus hartem Granit geschwemmt werden. So etwas kann dauern, in diesem Fall Jahrtausende. Noch vor etwa 50 Jahren soll die gigantische Felsenburg von Weitem sichtbar gewesen sein, heute liegen die Blöcke mitten im dichten Wald.

Blick bis zu Eiger, Mönch und Jungfrau

Achtung: Danach gut auf die Beschilderung achten, denn vor lauter Begeisterung kommen wir vom Weg ab, lassen uns irrtümlich bergab führen und merken zu spät, dass der Brend doch viel weiter oben liegen muss. Mit 1149 Metern ist diese Schwarzwalderhebung der höchste Punkt des Wasserweltensteigs und ein ganz besonderer Fleck. Der Blick vom fast 120 Jahre alten und 17 Meter hohen Aussichtsturm soll bei guter Sicht über den Dunst der Rheinebene bis in die Vogesen und weit in die Schweiz bis zu Eiger, Mönch und Jungfrau reichen. Bei uns reicht er vom Aussichtsturm zum daneben liegenden Gasthaus, das aber leider Ruhetag hat — wie herrlich muss ein Butterweckle mit Kaffee auf der Sonnenterrasse schmecken. Auch sonst gilt das Gasthaus als schöne Übernachtungsalternative zum Kolmenhof — die Fernsicht vom Bett aus gibt’s gratis dazu.

Acht Kilometer geht es jetzt bis nach Neukirch über den breiten Bergrücken hinab, öfter am Waldrand entlang, wo Wurzelwege die volle Aufmerksamkeit erfordern und immer wieder bis zu 1,50 große Ameisenhaufen auftauchen. Nach einer Stunde entdecken wir im kleinen Weiler Neueck ein hölzernes „Vesperhäusle“, das zur Selbstbedienung animiert und Holzofenbrot, geräucherte Forellenfilets und Hausmacher Schwarzwurst für die wandernden Selbstversorger bereithält. Zum Vor–Ort–Verzehr lädt das an der Bundesstraße gelegene Plätzchen allerdings nicht ein. Ein paar Schritte geht’s noch der vielbefahrenen Straße entlang, bevor der Wasserweltensteig wieder in den Wald führt, dem Bregenbach folgt und in der Ferne schon Neukirch auftaucht. Der Regen lässt nach, aber der Ruhetag verfolgt uns, zur Mittagszeit ist alles zu in Neukirch. Zum Glück sind die Leckereien vom „Vesperhäusle“ im Rucksack, und am Waldrand findet sich unter ausladenden Tannenzweigen ein fast trockenes Plätzchen.

Talsperre im Jugendstil

Derart gestärkt heißt es danach Schwarzwald pur. Fernab jeglicher Zivilisation führt der Wasserweltensteig relativ eben auf Hohlwegen etwa sieben oder acht Kilometer durch den „Silva Nigra“, wie die Römer dieses unwegsame Gelände nannten, wo wilde Tiere hausten und außer Bäumen nicht viel wuchs. Immer wieder plätschert es, Moose und Farne machen sich breit, Pilze leuchten gelb rechts und links des Weges im Unterholz. Von oben tropft es, vor völliger Durchnässung schützt der Wald. Außer dem Wind in den Baumwipfeln und den Vogelstimmen ist nichts zu hören. Wer den Weg verlässt, tritt auf sumpfigen Untergrund, mooriges Wasser steht in den Pfützen. Eine eigenartig unwirkliche, meditative Stimmung greift um sich. Solche Wasserwelten gibt es also auch. Jeder läuft für sich, Gesprächsbedarf hat gerade niemand.

Nach zwei Stunden beginnt der Abstieg, vier Kilometer hinunter zur Linach, wo die gleichnamige Talsperre mit einem Jugendstil–Kraftwerkhaus Aufsehen erregt. Die Staumauer, 25 Meter hoch und 143 Meter breit, ist übrigens die erste und einzige „Gewölbereihenstaumauer mit schrägliegender Wasserseite“ Deutschlands. Und steht unter Denkmalschutz, technikaffine Wanderer werden begeistert sein. Vor 100 Jahren wurde sie gebaut und — nach jahrelanger Unterbrechung — wird seit 2007 erneut aufgestaut und wieder Strom erzeugt. Baden ist nur an wenigen Tagen im Jahr erlaubt, aber die Staumauer ist begehbar. Am Kraftwerksgebäude beginnt ein um den See führender Wasserkraftlehrpfad mit vielen Infotafeln zu Technik, Bauweise und Stromerzeugung. Die Linach selbst fließt übrigens ein paar Kilometer hinter der Sperre in die Breg. Und bringt somit, wie wir wissen, auch die Donau zuweg. Hier, am Ende dieser langen Etappe und zum Glück noch vor Hammereisenbach, kommt dann auch der Bernreuterhof in Sicht, wo Seniorwirtin Ingeborg Heini ihre Gäste in der niedrigen Schwarzwälder Stube bestens unterhält, während sie Gulaschsuppe, Strammen Max oder Flammkuchen serviert.

Etappe 2 von der Bregquelle über den Brend nach Hammereisenbach: 24 Kilometer Länge, Gehzeit sieben Stunden, etwa 410 Meter bergauf und etwa 742 bergab.