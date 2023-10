Biberach

Wasser muss in drei Orten abgekocht werden

Biberach / Lesedauer: 1 min

Trinkwasser muss in drei Orten des Landkreises Biberach wegen einer bakteriellen Verunreinigung abgekocht werden. Die bis auf Weiteres geltende Regelung betrifft Langenenslingen und die Ortsteile Andelfingen und Friedingen, wie das Landratsamt am Montagabend in Biberach mitteilte.

Veröffentlicht: 02.10.2023, 18:52 Von: Deutsche Presse-Agentur