Welche Wildtiere müssen geschützt werden, welche bejagt oder vertrieben? Darauf gibt in Baden-Württemberg ein Gesetz Antwort. Alle drei Jahre wird überprüft, ob sich Regeln ändern müssen, das nächste Mal 2025. Die Diskussion darum nimmt Fahrt auf. Das zeigt ein Fachgespräch von Grünen und CDU mit Wissenschaftlern und Praktikern. Welche Tiere im Fokus stehen und warum.

Wolf

Fünf Wölfe leben in Baden-Württemberg, im Vergleich etwa zu Niedersachsen sind das wenig. Dort streifen 51 Rudel, drei Paare und vier einzelne Tiere durchs Land, berichtete Raoul Reding, Wolfsbeauftragter der Landesjägerschaft Niedersachsen. Pro Jahr reißen diese seit 2020 zwischen bis zu 100 Tiere und verletzen bis zu 200 weitere, in Baden-Württemberg wurden 2023 zuletzt 177 tote und mehrere Dutzend verletzte Tiere gezählt. Der Südwesten fördert wie Niedersachsen den Schutz von Schafen und Rindern, hat dafür bislang mehr als 10,6 Millionen Euro investiert. Im Nord-Bundesland reichten zuletzt 6,7 Millionen Euro Fördergeld für Viehhalter nicht aus. Seit dem Auftauchen der ersten Tiere wurden in Niedersachsen acht Tiere mit Genehmigung erlegt. Das ist auch im Südwesten möglich, wenn ein Tier mehr als einmal geschützte Herden attackiert. Für den Südwesten stellt sich die Frage, ob der Wolf dem Jagd - und Wildmanagement-Gesetz unterstellt wird, als streng geschützte Art mit einer ganzjährigen Schonfrist. Der Abschuss wäre dann wie bisher nur mit dem Ok der Naturschutzbehörden möglich. Viel hängt aber davon ab, ob der internationale Schutzstaus des Wolfs wie angekündigt bis dahin gelockert wird.

Biber

Zum ersten Mal wurden zu Jahresbeginn zwei Biber mit Genehmigung erlegt, und zwar im Alb-Donau-Kreis. Für Armin Hafner, Biberberater des Naturparks Obere Donau, ist das nur „ein Tropfen auf den heißen Stein“. Die Tiere richteten massive Schäden an. Das Land müsse endlich Bayerns Weg folgen und flächendeckend erlauben, Biber zu töten. „Nur das kann noch Akzeptanz der Tiere schaffen, derzeit ist diese in unserer Region nicht mehr vorhanden“, so Hafner. Biber gelten EU-weit als gefährdete Art und dürfen nur in Ausnahmefällen getötet werden. Im Freistaat vereinfacht dies eine Ausnahmeverordnung, im Jahr 2022 sind 2315 Biber erlegt worden. Andererseits bescheinigen Wissenschaftler den Bibern auch Gutes: Sie schaffen nach Einschätzung der Experten des Landes neue Lebensräume für seltene Fische, Vögel, Insekten und Amphibien. Ein exemplarischer Konflikt, so Professor Klaus Hackländer, Wildtierbiologe der Universität Wien: „Wir leben nicht in der Wildnis, sondern in der vom Mensch geprägten Kulturlandschaft.“ Ziel müsse es sein, Tierbestände so zu managen, dass es möglichst viel Artenvielfalt bei möglichst wenigen Wildschäden gebe. Denn: „Artenvielfalt ist wichtig für die Resilienz der Ökosysteme, von denen wir Menschen abhängig sind.

Saatkrähe

Die Vögel haben sich stark im Land ausgebreitet: Sie verursachen Probleme, plündern zum Beispiel Felder und koten Städte voll. Auch sie unterstehen dem Artenschutz der EU. Für Abschüsse können die Landratsämter Ausnahmen genehmigen. Allerdings beklagen auch Waidmänner Probleme bei der Jagd, unter anderem kommen die Vögel oft in Städten vor, wo Abschüsse nicht einfach sind. Sie fordern, den Schutzstatus der Saatkrähe zu lockern und ihn dem der Rabenkrähe anzupassen, das erleichtere auch die Jagd - die Vögel sein leicht zu verwechseln, Waidmänner zögerten oft aus Angst, geschützte Tiere zu erlegen.

Fischotter

Im Osten Bayerns leben wieder zahlreiche Fischotter. Seit Beginn der 1990er-Jahre breiten sich die zuvor fast ausgestorbenen Tiere von dort aus, sind aber weiter streng geschützt. Die bayerische Staatsregierung geht von rund 1500 einzelnen Tieren aus. „In Bayern gibt es bereits erste Managementprobleme“, erläutert Klaus Lachenmaier vom baden-württembergischen Jagdverband. Deswegen gelte es, sich auf die Otter vorzubereiten. 2023 gab es Sichtungen an der Donau im Schwarzwald-Baar-Kreis. Die Experten beim Fachgespräch betonten aber unsiono, bei der Regulierung einer Art gehe es erst ganz zuletzt auch ums Erlegen. Zwar gehöre das Töten zu einem erfolgreichen Management, sagt der Biologe Hackländer. Es gebe aber auch andere, zum Teil effizientere Maßnahmen, bestimmte Arten zu vertreiben. Diese seien aber oft kostspielig.

Goldschakal

Seit 2020 tauchen die einem Fuchs sehr ähnlichen Goldschakale in Süddeutschland auf, unter anderem im Allgäu, in Oberschwaben und im Schwarzwald. Dort leben nun mehrere Tiere mit ihren Welpen. Der Goldschakal stammt ursprünglich aus dem Nahen Osten und Indien, breitet sich über Osteuropa und den Balkan nach Mitteleuropa aus. Er ist für Menschen keine Gefahr, kann aber durchaus etwa Schafe reißen.

Heiliger Ibis

Der Schreitvogel ist wie der Goldschakal ein Neuankömmling. Heimisch ist er in Afrika und Westasien. In Deutschland brütete 2013 ein Paar am Ammersee, in anderen Bundesländern und in Österreich gibt es bislang nur sporadische Sichtungen. Die Tiere stammen aus Wildparks oder privaten Volieren. Frankreich allerdings hat bereist ein veritables Problem mit dem Ibis. Die Vögel ernähren sich von Kleintieren - und auch von Eiern andere Vögel. Große Kolonien Heiliger Ibisse können damit nach Ansicht von Ökologen streng geschützte heimische Arten in Bedrängnis bringen.

Wie geht es weiter?

Ob und wann ein Tier bejagt werden darf, entscheidet das Land auf Grundlage des Wildtierberichts. Darin beschreiben Wissenschaftler im Auftrag des Landes, wie sich bestimmte Wildtiere ausbreiten, welche Probleme sie machen, wie sie Ökosystem positiv oder negativ beeinflussen, welche Gefahren ihnen drohen. Sie empfehlen auch Maßnahmen.

Wenn eine Art dem Jagdrecht unterliegt, darf sie aber nicht automatisch auch erlegt werden. Je nach Schutzstatus, Verbreitung und weiteren Kriterien gibt es dann Schonzeiten - auch ganzjährige.