Traditionen müssen bewahrt werden. So sehen das viele Bürgerinnen und Bürger in Bezug auf den Speiseplan am Heiligen Abend. Doch welche Traditionen pflegen die Menschen? Was kommt bei ihnen am 24. Dezember auf den Tisch?

Eine Nachfrage auf dem Ravensburger Weihnachtsmarkt zeigt: Während sich einige jedes Jahr für das gleiche Festessen entscheiden, wechseln andere jährlich ab und setzen dabei teilweise auf exotische Kost.