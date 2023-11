Was das Leben mit Lese-Rechtschreibstörung für ein Kind bedeutet

Wer nicht richtig lesen und schreiben kann, gilt schnell als faul oder dumm. So wie Erik Baumann aus Ulm. „Er hat sich zu doof für alles gefühlt, wollte nicht mehr in die Schule gehen“, erinnert sich Eriks Mutter Claudia. Nach zahlreichen Tests und Untersuchungen folgte in der zweiten Klasse dann die Diagnose: Legasthenie, oder auch Lese-Rechtschreibstörung (LRS).

Wie Erik geht es laut Fachverbänden zwischen vier und zehn Prozent der Kinder eines Jahrgangs. Den Betroffenen gewähren Schulen je nach Bundesland unterschiedliche Erleichterungen bei Prüfungen.

Es wird immer noch mit Dummheit und Faulheit gleichgesetzt. Claudia Baumann

Dies auch im Abiturzeugnis zu vermerken, empfinden drei ehemalige Abiturienten aus Bayern als diskriminierend. Bis zum Bundesverfassungsgericht haben sie sich juristisch dagegen gewehrt ‐ und nun am Mittwoch einen Sieg errungen.

Für Eltern schwer nachzuempfinden

Als Erik Baumann sein erstes Buch fertig gelesen hatte, haben seine beiden Brüder mit ihm zur Feier des Tages Muffins gebacken. Für den Jungen, der inzwischen die fünfte Klasse einer Ulmer Realschule besucht, aber auch für seine Familie, war es bis dahin ein steiniger Weg, wie Mutter Claudia berichtet.

„Wenn man das selbst nicht kennt, ist das als Eltern unheimlich schwer“, sagt sie. Familie Baumann heißt eigentlich anders. Dass sie ihren echten Namen nicht veröffentlicht sehen möchte, erklärt Claudia Baumann mit dem Stigma, das der LRS nach wie vor anhafte. „Es wird immer noch mit Dummheit und Faulheit gleichgesetzt“, sagt sie. Dabei sei der Bildungsweg von betroffenen Kindern so viel härter.

Christel Wieth aus Markdorf im Bodenseekreis weiß das. „Wir haben alles im Kopf wie jeder andere auch, können es nur nicht richtig schreiben“, sagt die 75-Jährige, die selbst Legasthenikerin ist. „Meine beiden Söhne auch, das vererbt sich.“

Für den regionalen Arbeitskreis des Landesverbands Legasthenie und Dyskalkulie berät sie Familien seit mehr als 30 Jahren. Welcher Arzt kann eine mögliche LRS testen? Wo gibt es Unterstützung, und in welcher Form? Es handle sich schließlich um eine Behinderung.

„Leider gibt es immer noch viel zu wenige Lehrer, die darüber wirklich Bescheid wissen“, sagt Wieth etwa. „Es gibt nicht die eine Legasthenie, sondern ganz unterschiedliche Ausprägungen. Das muss man abklären.“

Von IQ- bis Hörtest

So wie Familie Baumann. Eine Reihe von Therapeuten und Ärzten hat Erik untersucht, unter anderem musste er einen Intelligenztest und einen Hörtest machen. „Nur wer eine normale Auffassungsgabe hat und keine andere Lernschwäche oder so, bekommt die Diagnose“, sagt Claudia Baumann.

Als er zum ersten Mal eine bessere Note hatte als seine Brüder, war das für ihn wie Weihnachten und Ostern zusammen. Claudia Baumann

Erik verwechselt die Buchstaben b und d sowie v und f, hat Probleme mit doppelten Buchstaben und mit Wörtern, die anders klingen als sie geschrieben werden. Fremdsprachen fallen ihm entsprechend schwer, jedes Wort müsse er auswendig lernen. „Als er zum ersten Mal eine bessere Note hatte als seine Brüder, war das für ihn wie Weihnachten und Ostern zusammen.“

Geholfen haben unter anderem eine Lerntherapie und eine Gesprächstherapie, um Eriks Selbstwertgefühl zu stärken. Finanzielle Belastungen für die Familie, die nur zum Teil von der Krankenkasse übernommen werden ‐ wenn überhaupt, sagt Claudia Baumann.

Sonderregeln an Schulen

In den Schulen gelten für Kinder mit diagnostizierter LRS manch andere Regeln ‐ darauf haben sich die Kultusminister der Länder 2003 verständigt. „Das ist wichtig, um diesen Kindern die Möglichkeit zu bieten, entsprechend ihrer Intelligenz bewertet zu werden“, sagt Claudia Baumann.

Von Land zu Land gibt es aber Unterschiede. Beim sogenannten Notenschutz müssen die Kinder mit LRS dieselben Leistungen erbringen wie ihre Klassenkameraden, allerdings fließt etwa die Rechtschreibung weniger in die Note ein. Zudem gibt es den Nachteilsausgleich.

Dadurch können betroffene Kinder mehr Zeit für ihre Prüfung bekommen, oder diese etwa mit einem Computer mit Rechtschreibkorrektur ablegen. Baden-Württemberg gewährt laut einem Sprecher von Kultusministerin Theresa Schopper (Grüne) den Nachteilsausgleich.

Einen Notenschutz im klassischen Sinne gebe es nicht ‐ dafür fehle noch die rechtliche Grundlage, die aktuell mit einer Änderung des Schulgesetzes geschaffen werden soll. Lehrkräfte können aber auch heute schon entscheiden, Lesen und Rechtschreibung gar nicht oder weniger stark in Noten einfließen zu lassen.

Dann sei dies auch im Zeugnis mit dem Satz vermerkt: „Die Leistungen im Lesen und Rechtschreiben wurden zurückhaltend gewichtet.“ Für Abschlussklassen sowie für die gymnasiale Oberstufe gelte dies im Südwesten aber nicht, so Schoppers Sprecher. „Wir müssen das jedes Jahr aufs Neue beantragen“, sagt Claudia Baumann. Die Entscheidung liege bei den Lehrern und könne von Fach zu Fach unterschiedlich sein.

Bundesverfassungsgericht spricht Urteil

Bayern gewährt indes den Notenschutz auch in Abiturprüfungen ‐ und vermerkt dies auf dem Zeugnis. Dagegen hatten drei Männer geklagt, die 2010 Abitur gemacht hatten. Durch den Vermerk fühlten sie sich bei der Jobsuche diskriminiert.

Nach einem langen Weg durch die Instanzen hat das Bundesverfassungsgericht ihre Auffassung am Mittwoch bestätigt. Verfassungswidrig seien solche Vermerke deshalb, weil Bayern diese nur für Schülerinnen und Schüler mit LRS ins Zeugnis aufgenommen habe ‐ nicht aber in anderen Fällen. Der Freistaat muss den Klägern nun Abiturzeugnisse ohne Hinweise ausstellen.

Noch immer hätten Arbeitgeber Vorbehalte, sagt Claudia Baumann ‐ daher dürfe es keine Zeugnisvermerke geben. „Notenschutz und Nachteilsausgleich dienen ja gerade dazu, Gleichheit erst zu schaffen.“ Was Erik die Zukunft bringt, ist offen. Aktuell wolle er Landschaftsgärtner werden oder einen Bauernhof gründen.

„Er ist gerne draußen“, sagt seine Mutter. „Und Erik liebt auch Bücher.“ Die Reihe „Gregs Tagebuch“ lese er allein und aus eigenem Antrieb. Dank kontinuierlicher Übung, Therapie und Unterstützung, sagt Claudia Baumann.