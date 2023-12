Sanft wehen rund 200 Fähnchen hinter einem Haus im kleinen Unterallgäuer Ort Bad Grönenbach. Früher waren sie mal rot und blau und gelb, benäht mit Cartooncharakteren und Fabelwesen. An den meisten Fahnen haben sich mittlerweile Zeit und Sonne bemerkbar gemacht, Rot und Blau und Gelb sind Graustufen gewichen, Cartooncharaktere und Fabelwesen mittlerweile nur noch angedeutet, die Stoffränder ausgefranst. Und ab und an gibt die Vormittagssonne noch vergilbte Kindernamen preis.

Deshalb konnte Yvonne Dinger, als sie zum ersten Mal in Bad Grönenbach war, den „Fahnengarten“ nicht betreten. Denn jede einzelne Fahne steht für ein Kind, das nicht mehr lebt.

Yvonne Dinger und ihr Mann Henry kommen aus Isen im Kreis Erding, sie sind mit ihrer zwölfjährigen Tochter bereits zum elften Mal zu Gast in Bad Grönenbach. Hier, mitten in einem Wohngebiet der weniger als 6000 Einwohner zählenden Marktgemeinde, steht direkt an einen Kindergarten anschließend das Kinderhospiz St. Nikolaus. Das Ehepaar Dinger kommt fast jedes Jahr mit Tochter Katharina her, mal für zehn, mal für 14 Tage. Mit Katharina Urlaub zu machen, ist nämlich nicht ganz einfach.

Sie braucht viel Unterstützung und vor allem viel Ausrüstung. Katharina hat aufgrund der sogenannten Miller-Dieker-Lissenzephalie vereinfacht gesagt ein glattes Gehirn ohne Windungen, die Verbindung zwischen den beiden Gehirnhälften ist gestört, und sie hat das West-Syndrom, eine therapieresistente Epilepsie.

Rund um die Uhr Betreuung nötig

Katharinas Erkrankungen sind unheilbar und lebensverkürzend, sie kann nicht sprechen, sie hört und sieht kaum, sie wird durch eine Magensonde ernährt, ihre Lungenleistung nimmt ab und sie kann sich nicht selbstständig bewegen. Das Mädchen benötigt rund um die Uhr Betreuung, auch nachts.

Deshalb haben Yvonne und Henry Dinger ihren Alltag und ihre Arbeit nach ihrer Tochter ausgerichtet: Yvonne arbeitet als Verwaltungsbeamte und auf Sondenernährung spezialisierte Ernährungsberaterin montags, dienstags und donnerstags im Homeoffice, Henry ist - ebenfalls meist von zu Hause - freiberuflicher Journalist und betreut eine Info-App für den Dinger’schen Heimatort Isen.

In Bad Grönenbach dagegen können sich die Dingers ein wenig zurücklehnen. Die Pflege wird Tag und Nacht stationär von ausgebildetem Personal übernommen, das Katharina therapiert und mit ihr musiziert. Hier, in diesem Kneippkurort im Unterallgäu, ziemlich genau zwischen Memmingen und Kempten, können die Dingers nämlich einmal das sein, was sie sonst ganz weit hinten anstellen: einfach nur Mama und Papa. Kein Termin-Tetris, keine Wer-bleibt-wann-daheim-und-wann-brauchen-wir-Unterstützung-Diskussion.

Der einzige Urlaub im Jahr

Für Eltern wie die Dingers ist es eine ungemeine Entlastung, einmal die Pflege abgenommen zu bekommen. Yvonne fasst es zusammen mit: „Die Verantwortung abgeben, das ist unser einziger Urlaub im Jahr“, Henry fügt hinzu: „Es ist wie heimkommen.“ Lange konnten sie genau das nur in Bad Grönenbach. Stand Dezember 2022 ist St. Nikolaus eine von lediglich 17 stationären Einrichtungen dieser Art in ganz Deutschland, bis April dieses Jahres war St. Nikolaus das einzige stationäre Kinderhospiz in Bayern. Zusätzlich gibt es immerhin noch mehr als 150 ambulante Dienste.

Bereits seit 2007 betreibt die Süddeutsche Kinderhospiz-Stiftung als Trägerin die konfessionslose Einrichtung. Weil es keine kostendeckende Finanzierung gibt, ist das Kinderhospiz auf Spenden angewiesen. Zumindest anfangs wehte ein wenig Gegenwind: Ein Anwohner äußerte etwa die Sorge, dass nun täglich der Leichenwagen käme.

Anders als in Erwachsenenhospizen kommen im Kinderhospiz aber nicht nur Sterbende unter, ganz im Gegenteil. Sterbebegleitung ist zwar Teil des Bad Grönenbacher Angebots, der Fokus liegt aber auf der Lebensbegleitung. Voraussetzung: eine unheilbare und lebensverkürzende Erkrankung.

Ein Fähnchen für jedes Kind

Zu einem Besuch gehört, dass Eltern ihren Kindern eine persönliche Fahne nähen, mit Motiven, die sie mit ihren Töchtern und Söhnen verbinden. Viele kommen wie die Familie Dinger auch öfter ins Allgäu. Sind sie da, wird ihre Fahne am Einrichtungs- und Pflegeplan aufgehängt, sind sie wieder weg, wandert die Fahne an eine der zahlreichen Streben, die die Decke im Erdgeschoss des Hospizes säumen. So wissen alle 58 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, wer denn gerade zu Gast ist und wer nicht.

Auf ihrer Fahne, einem blassgelben, rechteckigen Stück Stoff, haben Yvonne und Henry Dinger ihren Sonnenschein Katharina als Sonnenblume verewigt, mit Wackelaugen blicken einem noch eine Eule und eine Schnecke entgegen.

„Die Eule schaut wie Katharina in drei Richtungen, und manchmal schleimt sie wie eine kleine Schnecke“, sagt Yvonne Dinger und lacht. Auch die Anzahl der Besuche findet sich wieder, zehn kleine Marienkäferchen hat Yvonne Dinger auf das Banner genäht, der elfte kommt noch dazu.

Diagnosemarathon vor der Geburt

Es fliegt auch noch eine lächelnde Hummel auf dem Banner herum. Kurz vor ihrer Schwangerschaft mit Katharina hatte Yvonne Dinger einen Abgang, sie erlitt ein Trauma. Mit Katharina folgte dann ein Diagnosemarathon, Vermutungen wurden aufgestellt und wieder ausgeräumt.

Viele Sorgen, viele Zweifel, vor allem aber viel Zeit, mit ihrer ungeborenen Tochter eine Verbindung aufzubauen. Deshalb sagte sich die werdende Mutter: „Ich will nicht entscheiden, ob das Kind lebt oder nicht, das soll das Kind selbst.“

Allen Pränataldiagnosen und ihren Erkrankungen zum Trotz konnte Katharina nach ihrer Geburt aber selbstständig atmen, viele Ärzte habe das erstaunt. Papa Henry setzte deshalb in seiner Freude bei Facebook einen Post ab, der Katharina ihren Spitznamen bescherte: Er schrieb davon, dass eine Hummel nach den Gesetzen der Aerodynamik eigentlich nicht fliegen können dürfte. Die Hummel wisse das aber nicht und fliege einfach trotzdem. Und wie eine Hummel gegen die Aerodynamik hat sich Katharina schon gegen andere Unwägbarkeiten durchgesetzt, im Lehrbuch wird Menschen mit ihrer Diagnose eine Lebenserwartung von zwei bis drei Jahren bescheinigt.

Eine Pause unter Bäumen

Um ihre Hummel kümmern sich die Dingers liebevoll. Sie gehen mit Katharina in ihrem Pflegestuhl spazieren, bleiben dann unter Bäumen stehen; Katharina liebt es, dem Licht- und Schattenspiel der Blätter zuzusehen, das kommuniziert sie durch Husten und Blicke.

An diesen kleinen Zeichen merkt man, wie eingespielt das „Team Dinger“ ist. Ihre Eltern wissen, dass Katharina Blasmusik mag, weil sie dann zu wippen anfängt, bei Lavendel wird Katharina ruhiger. Und momentan giftet sie ihre Mama an, wenn sie gewaschen wird, das kommuniziert sie durch Schreie und Tritte - „sie pubertiert halt“.

Die Dingers sind eine von 150 bis 160 Familien, die jährlich zu Gast in Bad Grönenbach sind, 28 Tage im Jahr werden von den Krankenkassen bezuschusst. Neu aufgenommen werden Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre, „Stammgäste“ dürfen kommen, bis sie 26 sind. Und viele kommen eben gerne öfter. St. Nikolaus selbst wirkt so gar nicht hospizmäßig klinisch, es gleicht eher einem Schullandheim. An Schaukeln, Spielschiff und Fahnengarten vorbei weht eine klischeehaft heuige Allgäu-Note. Aus dem Garten kann man auf das Hohe Schloss blicken, das auf den Voralpenerhebungen über Bad Grönenbach thront.

Helles Holz, viele Fenster

Im Hospiz selbst wurde viel helles Holz verarbeitet, im offenen Aufenthaltsraum stehen Schränke mit „Rummikub“, dem „Verrückten Labyrinth“, „Siedler von Catan“ und was das Familienspiele-Herz sonst noch begehrt. Die „Außenwände“ sind hauptsächlich Fensterfronten, und auch durch die großflächigen Deckenfenster fällt Sonnenschein auf die darunter herumwuselnden freundlichen Pflegekraft-Gesichter.

Und dann hängen da noch die bunten Fahnen von der Decke des Ganges, kleine Rennwagen neben Meerjungfrauen mit Paillettenflossen, von einer Fahne winkt Winnie Puuh mit einer honigverschmierten Pfote.

Ungefähr 700 Kinder wurden bereits im Unterallgäu betreut, nicht von allen sind die Fahnen noch im Gang zu finden. Rund 280 Familien mussten ihre Kinder bereits verabschieden, im Haus selbst starben 22 Kinder. Erreicht das Bad Grönenbacher Kinderhospiz die Nachricht, dass eines der Kinder gestorben ist, wird dessen Banner von der Decke ab- und für alle gut sichtbar an einer Wand im Gang aufgehängt. Es gibt eine Schweigeminute und einige Worte, mit denen der Verstorbenen gedacht wird.

Die Vergänglichkeit wird sichtbar

In regelmäßigen Abständen wird dann in Zeremonien das Leben der Kinder gefeiert, im Zuge derer die Fahnen der Verstorbenen gesammelt im Garten aufgehängt werden. Auch deshalb dauerte es bei Yvonne Dinger zwei Besuche und eine Woche, bis sie Katharinas fertige Fahne in der Hand hielt. Zu schwer wog die Bedeutung dahinter: „Man bekommt einfach die Vergänglichkeit sichtbar.“

Katharina Dinger wird höchstwahrscheinlich nicht im Kinderhospiz St. Nikolaus sterben. Zu schnell kann es gehen, und dann ist der Weg aus Isen ins Allgäu zu weit. Das wissen die Dingers aus Erfahrung. Bereits dreimal stand das Leben ihrer Tochter auf der Kippe. Einmal verbrachte die Familie drei Wochen auf der Intensivstation des Krankenhauses Landshut, beim zweiten Mal musste Katharina wieder intensiv behandelt werden und zuletzt, im März erst, musste das Palliativteam anrücken, auf das die Dingers mittlerweile setzen. Aber wenn es so weit sein sollte, darf Mama Yvonne dabei sein, „das hat Katharina versprochen“.

Noch mehr Marienkäfer

Nun rückt aber erst einmal der Dezember näher. Sollte sie es erleben, wird Katharina dann 13 Jahre alt, ein Teenager. Dann hoffen die Dingers, mit ihrer Tochter noch öfter nach Bad Grönenbach kommen zu können. Warum sollten auch nicht noch mehr Marienkäferchen über Katharina Dingers Fahne krabbeln dürfen?