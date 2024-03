Wer nicht in der Lage ist eine Geldstrafe zu bezahlen, muss ins Gefängnis. Das ist die sogenannte Ersatzhaftstrafe. Doch seit Februar müssen Verurteilte nur noch halb so viel Zeit absitzen. Diese Reform hat der Bundestag bereits im vergangenen Jahr beschlossen. Die neue Regel soll einige Vorteile bringen.

Durch die Reform müssen Menschen, die beispielsweise zu einer Geldstrafe in zehn Tagessätzen verurteilt wurden, nun nicht mehr zehn Tage lang in Haft, sondern nur noch fünf. Vorausgesetzt natürlich, dass sie das Geld für die Strafe nicht aufbringen können.

Als letztes Druckmittel ist die Ersatzfreiheitsstrafe notwendig, sonst hätte es gar keine Konsequenz, seine Geldstrafe nicht zu bezahlen. Marion Gentges

„Die Reform trage ich mit, weil diese Personen ja gerade nicht zu Freiheitsstrafen verurteilt wurden. Der Fokus der Justizvollzugsanstalten muss auf den Straftätern liegen, die aufgrund vielfacher oder schwerer Straftaten tatsächlich zu originären Freiheitsstrafen verurteilt wurden“, sagt die baden-württembergische Justizministerin Marion Gentges (CDU).

Ersatzhaftstrafe sorgt für Schwierigkeiten im Gefängnis

Ersatzfreiheitsstrafen zu vermeiden, spare dem Steuerzahler zudem bares Geld. Ein Tag in Haft koste rund 135 Euro. 2023 waren von durchschnittlich insgesamt 6905 Inhaftierten im Südwesten 561 nicht wegen einer Freiheitsstrafe, sondern wegen einer Ersatzfreiheitsstrafe im Gefängnis.

Vollständig abgeschafft werden dürfe die Ersatzhaftstrafe aber nicht, betont Gentges. „Als letztes Druckmittel ist die Ersatzfreiheitsstrafe notwendig, sonst hätte es gar keine Konsequenz, seine Geldstrafe nicht zu bezahlen.“

Diese Menschen sorgen in den Haftanstalten für Schwierigkeiten. „Das große Problem bei der Ersatzhaftstrafe ist, dass da sehr viele Menschen mit sehr kurzen Haftstrafen kommen“, erklärt Michael Schwarz, Baden-Württembergischer Landesvorsitzender des Bundes der Strafvollzugsbediensteten.

Die Zahl der Bediensteten wird von jedem Bundesland anders berechnet, was den Vergleich erschwert. Schwarz spricht dennoch davon, dass Baden-Württemberg mit 56 Bediensteten pro 100 Gefangenen im Bundesvergleich auf dem letzten Platz stehe.

„Unsere Regierung ist da hinterher und wir haben auch Stellenzuwächse. Startet man aber nicht von der Pole-Position, sondern vom letzten Platz, tut man sich schwer“, sagt Schwarz. Die Reduzierung der Ersatzhaftstrafe helfe dabei, die Arbeitslast zu vermindern.

Haftstrafen sollen vermieden werden

Das Netzwerk Straffälligenhilfe Baden-Württemberg befürwortet die neue Regelung ebenfalls. „Das große Anliegen des Netzwerks liegt bereits seit vielen Jahren darin, die Haft überall da zu vermeiden, wo es möglich und vertretbar ist“, sagt Pressesprecherin Uta Micaela Dürig. Dabei verweist sie auf das Programm „Schwitzen statt Sitzen“.

Dieses Projekt der Landesregierung wird von dem Netzwerk bereits seit 2008 umgesetzt. „Ziel des Projekts ist es, Straffällige in gemeinnützige Arbeit zu vermitteln und dadurch Haftstrafen zu vermeiden“, sagt Dürig. Die Verurteilten können ihre Geldstrafe damit also abarbeiten. Im Jahr 2023 seien dadurch 115.427 Hafttage vermieden worden.

Die Straffälligenhilfe setzt sich mit zwei weiteren Projekten außerdem dafür ein, Straffällige auch tatsächlich in das „Schwitzen statt Sitzen“-Programm zu bringen. Zum Beispiel mit dem Projekt „Aufsuchende Sozialarbeit“.

Damit sollen Menschen erreicht werden, die „möglicherweise aufgrund von persönlichen Umständen oder Barrieren nicht in der Lage sind, selbständig Hilfe zu suchen“, sagt Pressesprecherin Burik.

Betroffene werden vor Ort aufgesucht

Diese Initiative hat die Landesregierung bereits im November 2020 gestartet. Ziel ist es, Geldschuldner durch bis zu zwei Hausbesuche über die Alternativen zur Ersatzfreiheitsstrafe zu informieren. Im Jahr 2023 wurden dadurch 26.600 Hafttage eingespart. Seit 2020 wurde damit tausenden Menschen insgesamt 59.500 Tage an Haft erspart. Das entspricht mehr als 162 Jahren.

Justizministerin Gentges betont, dass diese Zahlen beweisen, dass man auf dem richtigen Weg sei. „Eine Ersatzfreiheitsstrafe droht oft Menschen, die soziale Probleme haben und sich in einer schwierigen Lebenslage befinden. Mit dem Projekt wollen wir die Menschen vor dem Gefängnis bewahren, die schlicht an der Organisation Ihres Alltags, vielleicht schon am Öffnen der Post, scheitern“, so Gentges.

Im vergangenen Jahr hat die Landesregierung sogar noch ein zusätzliches Programm zur Vermeidung von Haftstrafen gestartet. Dieses nennt sich „Aufsuchende Arbeit“. Dieses setzt bei den Menschen an, die sich zwar bei dem „Schwitzen statt Sitzen“ gemeldet haben, jedoch nicht zum Arbeitseinsatz erschienen sind. Das sei 2023 bei 580 Menschen der Fall gewesen. Über den Erfolg des Projekts lägen noch keine Erkenntnisse vor.

Ersatzhaftsträflinge sind oft psychisch auffällig

Trotzdem gibt es immer noch eine große Anzahl von Menschen, die sich von den Projekten nicht erreichen lassen und deshalb ins Gefängnis müssen. Das seien oftmals Menschen ohne festen Wohnsitz, wie Michael Schwarz vom BSBD berichtet. Genau diese Menschen würden den Strafvollzugsbediensteten besonders viele Schwierigkeiten bereiten.

„Viele dieser Leute sind psychisch extrem auffällig, landen aber nicht in der Psychiatrie, sondern bei uns“, sagt Schwarz. Im Gefängnis habe man allerdings weder die Kapazitäten noch das geeignete Fachpersonal, um diesen Menschen zu helfen. „Die fallen durch das Raster, weil sie kein Richter sieht, das geht alles über einen Strafbefehl“, so Schwarz.

Im Gefängnis würden solche Menschen sehr viel Arbeitskraft binden, weil sie etwa die Zelle verkoten, sie unterwasser setzen oder Beamte bespucken. Dieses Problem ließe sich nur durch den personellen Ausbau und eine bessere Zusammenarbeit von Sozialarbeitern, Psychiatrien und der Strafvollstreckungsbehörden beheben.

„Das ist sehr komplex. Den einen Knopf, den man drückt und dann ist das Problem gelöst, den gibt es einfach nicht“, sagt der BSBD-Landesvorsitzende.