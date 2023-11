Warnung vor Windböen und regnerischer Start in die Woche

Es wird ungemütlich: Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat am Samstag in vielen Teilen Baden-Württembergs vor Windböen gewarnt. Betroffen sei der Norden sowie der Raum rund um Freiburg. Das zuvor angekündigte stürmische Wetter habe in der Nacht zum Samstag vorerst keine großen Schäden angerichtet, ergab eine Rundfrage bei den Polizeien des Bundeslands.

Am Sonntag erwartet die Menschen im Süden regnerisches Wetter, im Bergland kann es teilweise schneien, wie der DWD mitteilte. Zum Wochenstart wird verbreitet Regen bei Höchstwerten zwischen 9 und 16 Grad vorhergesagt. Im Schwarzwald und im Allgäu kommt es dabei zu Dauerregen. Am Dienstag soll es weiter stark bewölkt sein. Zudem kann es vielerorts regnen.