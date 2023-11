Um Schlimmeres zu verhindern, braucht es manchmal auch etwas Glück. So wie bei Elke Ray, Schulleiterin am Gymnasium Ochsenhausen, die aus den Nachrichten von zwei 13 und 14 Jahre alten Mädchen aus Garmisch-Partenkirchen erfuhr.

Die Teenager hatten sich an der sogenannten Hot-Chip-Challenge versucht, bei der die Teilnehmer einen Tortilla-Chip essen, von der Knabberei ein Video aufnehmen und dieses auf der Internetplattform TikTok hochladen.

Die Herausforderung dabei: Laut Angaben des tschechischen Herstellers handelt es sich um den schärfsten Chip der Welt. Die Folge: Die beiden Mädchen erlitten akute Atemprobleme und landeten in der Notaufnahme.

In diesem Alter sind die Jugendlichen besonders gefährdet, weil sie sich beweisen wollen. Dann können sie aber nicht unterscheiden, was noch eine spaßige Mutprobe ist und wann der Spaß aufhört. Elke Ray

Nur zwei Tage zuvor hielt auch Elke Ray eine solche Chip-Packung in der Hand, konfisziert in einer 8. Klasse, gerade noch rechtzeitig vor dem Verzehr. „Glücklicherweise hatten wir den Hinweis bekommen, dass bei uns in der Mittagspause eine solche Challenge stattfinden soll“, sagt Ray. Der Vater einer Schülerin hatte das vermeintlich harmlose Gebäck nichtsahnend im Internet bestellt, weil er dachte, die Tochter wolle es für eine Halloweenparty.

Von harmlos kann aber keine Rede sein. „In diesem Alter sind die Jugendlichen besonders gefährdet, weil sie sich beweisen wollen“, sagt Ray. „Dann können sie aber nicht unterscheiden, was noch eine spaßige Mutprobe ist und wann der Spaß aufhört.“

Warnhinweise auf der Verpackung

Wie schwer ihnen das fällt, lässt sich in Polizeimeldungen nachlesen. Bundesweit mehren sich die Nachrichten von Kindern und Jugendlichen, die mit Übelkeit, Erbrechen, Bluthochdruck und Atembeschwerden ins Krankenhaus kommen. Verführt von einer roten, lustig gestalteten Verpackung in Sargform.

Der Inhalt: Der Tortilla-Chip, eingeschweißt in Plastik mit der Aufschrift RIP (Rest in Peace), dazu ein schwarzer Einmal-Handschuh. Beworben von markigen Sprüchen wie „Hot Chip Challenge: eine Herausforderung für die Mutigsten“, und Hinweisen wie „Bereiten Sie eine erste Hilfe in Form von Milch und Brot vor“, die neutralisierenden Lebensmittel sollen das Brennen lindern.

Üblicherweise könne es auch passieren, „dass Sie während des Verzehrs unscharf sehen, das Atmen schwerfällt“, heißt es. „Das ist aber beim Essen von Chili ganz normal.“

Normal mutet hier jedoch gar nichts an, denn die Maischips sind nach Angaben des Produzenten mit der schärfsten Chilischote der Welt gewürzt, der Carolina Reaper.

Von TikTok bis zum Krankenwagen ist es da oft nicht weit. Hessisches Ministerium für Verbraucherschutz

Chilischoten enthalten den Stoff Capsaicin, der einen Schmerzreiz auslöst, gemessen wird der Schärfegrad von Paprikafrüchten in der Einheit Scoville. Die Carolina Reaper weist einen Wert von 2,2 Millionen Scoville auf, Tabasco hat im Vergleich dazu nur 2500 Scoville. Der Tortilla-Chip soll also 500 Mal schärfer sein als Tabasco-Soße.

Gut zu wissen 5 Fakten zur Carolina Reaper Die Carolina Reaper ist eine extrem scharfe Chili-Sorte und gilt als eine der schärfsten Chilis der Welt. Sie wurde im Jahr 2013 von Ed Currie aus South Carolina gezüchtet.

Die Schärfe der Carolina Reaper wird in Scoville-Einheiten gemessen und liegt durchschnittlich bei etwa 1,5 Millionen bis 2,2 Millionen Scoville-Einheiten. Zum Vergleich: Eine Jalapeno-Chili hat etwa 2.500 bis 8.000 Scoville-Einheiten.

Die Carolina Reaper hat eine unverwechselbare Form mit einer spitzen Spitze und einer rauen, knubbeligen Oberfläche. Die reife Frucht ist meistens rot, kann aber auch orange oder gelb sein.

Der Verzehr einer Carolina Reaper kann zu intensiven Schmerzen, Schweißausbrüchen, Übelkeit und sogar zu vorübergehender Taubheit führen. Es wird dringend empfohlen, beim Umgang mit dieser Chili-Sorte Vorsicht walten zu lassen und Handschuhe zu tragen. Die Schärfe ist mit Milch und nicht mit Wasser zu neutralisieren.

Trotz ihrer extremen Schärfe wird die Carolina Reaper von einigen Menschen als kulinarische Herausforderung angesehen und in verschiedenen Wettbewerben verwendet, um denjenigen zu küren, der die größte Menge davon essen kann.

Bundesinstitut für Risikobewertung warnt

Zu viel Schärfe versetzt den Körper allerdings in einen Schockzustand und kann schlimmstenfalls tödlich sein, warnen Mediziner. Das Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) spricht von der Gefahr „schwerwiegender Vergiftung bei kleinen Kindern durch die Aufnahme von Chili-Zubereitungen“, und das Hessische Ministerium für Verbraucherschutz stellt nach Untersuchungen der Chips fest: „Von TikTok bis zum Krankenwagen ist es da oft nicht weit. Das Ganze ist deshalb nichts anderes als gefährlicher Unfug.“

Das Unternehmen kündigte inzwischen an, die Warnhinweise auf der Verpackung zu verbessern, die Behörden prüfen trotzdem ein Verbot und Rückrufaktionen. Dabei fing alles einst so arglos an mit TikTok.

Beliebt ist die chinesische Plattform vor allem bei Zehn- bis 16-Jährigen, und da mehrheitlich bei Mädchen, die sich Musikclips ansehen oder selber kurze Videos aufnehmen, die sich mit visuellen Effekten oder Filtern bearbeiten lassen. Weltweit erreicht die App nach eigenen Angaben täglich 150 Millionen aktive Nutzer.

Zum Erfolg tragen nicht zuletzt die Internet-Challenges bei. So war während der Pandemie war die Blinding-Lights-Challenge beliebt, bei der die ganze Familie tanzt, es gibt die Level-up-Challenge (Haustiere überwinden Hindernisse), die Cleansnap-Challenge (aufräumen vermüllter Plätze), die Liegestütze-Challenge, wer am längsten auf einem Bein stehen kann und vieles Harmloses mehr. Und dann gibt es noch die anderen Herausforderungen. Die nach dem Prinzip funktionieren: je krasser und gefährlicher, desto erfolgreicher.

Vorm Schlafengehen Klebeband auf den Mund

Wie die Blackout-Challenge, bei denen sich Teenager strangulieren, bis ihnen schwarz vor Augen wird. Oder die Mouth-Taping-Challenge, bei denen der Nachwuchs vor dem Schlafengehen den Mund mit Klebeband verschließt, was zu Sauerstoffmangel im Gehirn führen kann.

TikTok birgt insbesondere für Kinder und Jugendliche diverse Risiken. Christa Gebel

Bei der Salt-Challenge wiederum schlucken die Jugendlichen so viel Salz wie möglich, sie beißen in Waschmittelkapseln (Tide-Pod-Challenge) oder ziehen sich Zimt durch die Nase (Cinnamon-Challenge). Neben der Hot-Chip-Challenge diente zuletzt die Deo-Challenge als Mutprobe, bei der die Teilnehmer die Aerosole bewusst einatmen oder so lange wie möglich auf dieselbe Hautstelle sprühen, was zu Kälteverbrennungen führen kann.

Das klingt gruselig und ist es wohl auch. Darf aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass die allermeisten Filmchen auf TikTok unbeschwerter Natur sind. „Die Videos sind in der Regel sehr kurz, kleine Häppchen für zwischendurch“, erklärt dazu Christa Gebel, Psychologin am JFF-Institut für Medienpädagogik in München, das in einer Studie den Nachwuchs zu Tiktok befragt hat. „Die Kürze der Clips hält sie am Ball“, sagt Gebel, „damit lässt sich spielen, was Ungewöhnliches kreieren, etwas, das heraussticht.“

Medienpädagogin Christ Gebel sieht Mängel im Jugendschutz. (Foto: Grupe )

Zudem oft auf Musik basierend, wozu man tanzen, performen oder nur die Lippen bewegen kann, was den Teenagern Spaß macht und zum Gestalten anregt, und sie außerdem mit anderen Ländern und Kulturen verbindet. „Das hat unheimliches Potential, es gibt tolle und kreative Sachen zu entdecken“, betont Gebel. Dazu kommt die Vernetzung mit der eigenen Peergroup, aber auch mit Fremden. Spätestens hier können jedoch Probleme aufkommen.

Risiken für Jugendliche

„Fiese Kommentare spielen auf Tiktok eine große Rolle“, sagt Gebel. „Damit rechnen die Kids nicht, damit kommen sie nicht unbedingt klar, weil sie anfangs nur die erreichen wollten, mit denen sie vernetzt sind.“ Aus der, je nach App-Einstellung, erzeugten Öffentlichkeit, empfinden gerade Mädchen einen Zwang, sich auf TikTok perfekt zu inszenieren. Einen hohen Druck, gut auszusehen, gut zu performen, gut rüberzukommen, damit die Zuschauer nicht hämisch den Daumen senken.

„TikTok birgt insbesondere für Kinder und Jugendliche diverse Risiken“, warnt Gebel. Neben gefahrvollen Challenges und dem Zwang zur Selbstdarstellung, gehören dazu auch Risiken in der Interaktion. Für wen ist man ansprechbar, von wem womöglich beeinflussbar oder wird gar zum Ziel sexueller Belästigung. „Die Frage ist, wie viel tun die Plattformen dafür, Kinder und Jugendliche vor diesen Risiken zu schützen?“

Ja, wie viel tun sie denn dafür?

Die Kritik an den Social-Media-Diensten wie Facebook, Instagram, Snapchat, X oder TikTok ist so alt wie die Angebote selbst. Der Fokus auf TikTok ist besonders intensiv, es geht um Spionagevorwürfe, Verbreitung von Fake- und Hassnachrichten und nicht zuletzt den Jugendschutz. Anfang des Jahres drohte EU-Kommissar Thierry Breton TikTok sogar mit einem Verbot. Es sei nicht hinnehmbar, dass Nutzer über scheinbar lustige und harmlose Features innerhalb von wenigen Sekunden zu gefährlichen und manchmal sogar lebensbedrohlichen Inhalten gelangten.

Inzwischen gibt sich die Plattform neue Sicherheitsregeln, die Kontrollmöglichkeiten für Eltern werden erweitert und in den Standardeinstellungen die Bildschirmzeit für Jugendliche begrenzt. Die Bundeszentrale für Kinder- und Jugendmedienschutz (BzKJ) lobte die Ankündigung, TikTok zeige sich in Gesprächen aufgeschlossen für neue „Vorsorgemaßnahmen des Dienstes“.

Den Nachwuchs einbeziehen

Medienpädagogin Gebel sieht trotzdem noch viel Raum für Verbesserungen, zum Beispiel bei den Voreinstellungen, ob das Alter bei der Anmeldung kontrolliert wird, ob jemand von Fremden angesprochen werden kann und einiges mehr. Wobei es auf Mitsprache und ein ausgewogenes Verhältnis ankommt. „Anbieter wie TikTok könnten sich grundsätzlich mehr Mühe geben, Jugendliche bei der Gestaltung der Plattform miteinzubeziehen. Damit sie ihren Schutzbedürfnissen besser entspricht, ohne aber ihre Teilhabe zu stark zu behindern.“

Auch Schulleiterin Elke Ray aus Ochsenhausen setzt neben Präventionsangeboten, Schulsozialarbeit und der Fürsorge der Eltern vor allem auf das Engagement der Jugendlichen. „Wenn wir die Schüler bei wichtigen Entscheidungen einbinden, dann merken sie: ,Ich habe Verantwortung für mich, aber auch für die Gemeinschaft.’ Wenn man das zulässt und es ihnen zutraut, dann passen sie auch aufeinander auf.“ Damit lässt sich zwar nicht jede leichtsinnige Mutprobe verhindern, wirksamer als Milch und Brot ist es aber allemal.