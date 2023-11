Waldrappe überwinden die Alpen im Auto

15 Vögel aus der Waldrapp-Kolonie Überlingen sind in Graubünden an der eigenständigen Alpenüberquerung gescheitert. Mitglieder der österreichischen Artenschutzinitiative Waldrappteam sammelten die seltenen Ibis-Vögel am vergangenen Sonntag bei Bonaduz ein und verfrachteten sie nach Locarno.

Die Waldrappe seien auf ihrem Weg in den Süden vom Winter überrascht worden, berichtet Waldrappteam-Mitarbeiterin Anne-Gabriela Schmalstieg, die bei der Rettungsaktion dabei war, der „Schwäbischen Zeitung“. „Am Samstag waren noch einige Flächen in der Gegend grün, am Sonntag war dann alles unter Schnee bedeckt“. Für die Tiere bedeutete das akute Lebensgefahr, weswegen die Artenschützer eingriffen.

Vögel haben getrödelt

Offenbar hatten die Zugvögel zuletzt getrödelt. „In den Tagen zuvor hätten sie noch bessere Flugbedingungen gehabt, aber das haben sie nicht genutzt“, so Schmalstieg. Zu der Gruppe gehörten fünf ausgewachsene Waldrappe, ein heranwachsendes Tier und neun Jungtiere. Zuletzt hatten die Waldrappe genug Futter gefunden, berichtet Schmalstieg: „Die waren recht gut beieinander.“

Der Klimawandel ist der einzige Faktor, der das erklären kann Johannes Fritz

Waldrappe sind auffällige Wesen. Mit ihrem krummen Schnabel und dem charakteristischen Glatzkopf gelten sie als Tiere von eher herber Schönheit. Im Mittelalter wurden Waldrappe von Menschen gejagt und gegessen, seit dem 17. Jahrhundert waren sie in Europa in freier Wildbahn ausgestorben.

Aufzucht jetzt im Hegau

Nun werden die Tiere im Zuge eines Artenschutzprojektes im Voralpenland angesiedelt. Brutkolonien gibt es in Kuchl bei Salzburg, im bayerischen Burghausen und am Bodensee bei Überlingen. Aufgezogen wurde der Nachwuchs für die Überlinger Kolonie aber zuletzt nicht mehr dort, sondern bei Hilzingen im Hegau. Expertinnen des Waldrappteams begleiten jeden Herbst den ersten Vogelzug der Jungvögel nach Süden jeweils in einem Fluggerät, damit diese den Weg finden.

Empfohlene Artikel Neue Waldrapp-Generation Wie Menschen dem Waldrapp das Fliegen beibringen q Hilzingen

Johannes Fritz, Leiter des Waldrappteams, hat in den zwölf Jahren des Projekts eine Veränderung wahrgenommen. Brachen die Vögel anfangs noch im September gen Süden auf, hat sich der Abflug nun bis in den November verschoben. „Der Klimawandel ist der einzige Faktor, der das erklären kann“, stellt der Tiroler Biologe fest.

Im November ist die Thermik dahin

Darin liegt auch der Grund, warum die Waldrappe bei Bonaduz an der Alpenüberquerung scheiterten: Im November ist die Thermik, die die Vögel dafür nutzen, nicht mehr so günstig wie noch früher im Herbst. Hintergrund sei unter anderem die Sonneneinstrahlung aus niedrigerem Winkel, erläutert Fritz. „Das weiß jeder Segelflieger.“

Die Waldrappe allerdings wissen das nicht und scheitern, nachdem sie später losgeflogen sind als in früheren Jahren, nun daran, die nötige Flughöhe zu erreichen. Ein Problem haben dabei vor allem die Tiere aus Überlingen, so Fritz. Ihre Artgenossen aus Bayern und Salzburg würden den Alpenhauptkamm an den Hohen Tauern überqueren, dort seien die Bedingungen günstiger als in Graubünden. Ein Brutpaar, dass sich in der Nähe des Züricher Flughafens niedergelassen hatte, schaffte es ebenfalls in den Süden, indem es die Alpenquerung im Gotthardgebiet anging.

Motiviert in die falsche Richtung

Aus einem anderen Grund machen derzeit aber auch die aus Tiere der Salzburger Brutkolonie den Artenschützern Sorgen. Eine Gruppe der dortigen Jungvögel sei zwar im Herbst sehr motiviert aufgebrochen, sagt Fritz, nur leider in die falsche Richtung, nach Norden.

Ein Tier hat es sogar bis nach Schweden geschafft. „Ich weiß nicht warum“, räumt der Chef des Waldrapp-Teams ein. „Hoffentlich bleibt es ein einmaliger Fall.“ Ob seine Kollegen und er noch eingreifen, sei noch nicht entschieden.

Ab nach Andalusien

Insgesamt aber sei der Vogelzug des Herbstes weitgehend abgeschlossen, und das recht erfolgreich, sagt Fritz. Wegen des späteren Starts in die Überwinterungsgebiete, der nun seit einigen Jahren beobachtet wird, wurden die Jungvögel der aktuellen Generation nicht mehr wie zuvor in die Toskana geleitet, sondern nach Andalusien. Der Flug dorthin ist länger, erfordert aber nicht die Überquerung eines Hochgebirges. 32 von 35 Vögeln kamen im Zielgebiet an, für Projektleiter Fritz ein gutes Ergebnis.

In der geänderten Route sieht Fritz die Lösung für das Alpenquerungs-Problem der Waldrappe, nicht in menschlicher Hilfeleistung, wie sie am vergangenen Wochenende nötig wurde: „Es ist keine Strategie, ein Alpen-Taxi einzurichten.“