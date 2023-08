Waldhof verpflichtet Franzosen Albenas und Karlsruhes Arase

Fußball–Drittligist SV Waldhof Mannheim hat Defensivspieler Jonas Albenas und Flügelstürmer Kelvin Arase unter Vertrag genommen. Der 21–jährige Albenas war in den vergangenen Wochen bereits als Testspieler bei den Kurpfälzern aktiv. In der zurückliegenden Saison lief er für die zweite Mannschaft von AJ Auxerre in der vierten französischen Liga auf. Arase kommt vom Zweitligisten Karlsruher SC. Die Badener hatten den 24–Jährigen zuletzt bereits an den belgischen Club KV Oostende verliehen.

„Im Training und bei den Testspielen hat er einen guten Eindruck hinterlassen. Jonas kann uns perspektivisch gesehen weiterhelfen. Die notwendige Zeit, sich an den deutschen Fußball zu gewöhnen, räumen wir ihm natürlich ein“, sagte Mannheims Sportgeschäftsführer Tim Schork in einer Mitteilung vom Freitag über den Franzosen Albenas. Vom Österreicher Arase erhofft er sich, dass er „weitere Dynamik in unser Offensivspiel bringt und mit seinen Dribblings für offensive Gefahr sorgen kann.“