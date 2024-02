Waldhof und Antwerpen verlieren beim SSV Ulm

Der Trainerwechsel beim SV Waldhof Mannheim droht zu verpuffen. Die Mannschaft von Marco Antwerpen verlor ihr Spiel in der 3. Fußball-Liga beim SSV Ulm am Samstag mit 1:3 (1:1). Dabei profitierten die Gastgeber auch von einem kapitalen Fehler von Mannheims Torhüter Lucien Hawryluk, der vor dem 2:1 den Ball an Torschütze Dennis Chessa verlor (48. Minute). Wie so oft zeigte sich der Waldhof anfällig in der Abwehr.

So erzielte Ulm, das seine Heimspiele aktuell in Aalen austragen muss, die 1:0-Führung aufgrund tatkräftiger Unterstützung von Laurent Jans und Per Lockl. Jans verlängerte eine Ecke auf Torschütze Leonardo Scienza, der von Lockl im Strafraum nicht bedrängt wurde und so aus spitzem Winkel traf (21.). Der Waldhof antwortete schnell: Jalen Hawkins nutze einen Fehler in der Ulmer Abwehr nach einem langen Hawryluk-Ball zum Ausgleich (25.). In der Folge war der Waldhof die spielbestimmende Mannschaft, verpasste aber die Führung.

Nach dem neuerlichen Rückstand war Mannheim um den Ausgleich bemüht. Die größte Chance verpasste Julian Riedel mit einem Kopfball an die Latte. Dann schlenzte Andreas Ludwig einen Freistoß aus zentraler Position unhaltbar für Hawryluk zum 3:1 ins Tor (79.). Durch die Niederlage beim Tabellendritten bleibt Mannheim auf einem Abstiegsrang. In zwei Spielen unter Antwerpen holte der Waldhof bislang einen Zähler.