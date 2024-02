Waldhof nimmt Ex-Bundesliga-Profi Klünter unter Vertrag

Fußball-Drittligist SV Waldhof Mannheim hat den früheren Bundesliga-Profi Lukas Klünter verpflichtet. Das gaben die abstiegsbedrohten Kurpfälzer am Donnerstag bekannt. Der 27 Jahre alte Abwehrspieler war zuletzt vereinslos. In den vergangenen Jahren spielte er unter anderem für den 1. FC Köln und Hertha BSC in der ersten Liga.