Waldhof Mannheim rutscht tiefer in die Krise

Die sportliche Krise des SV Waldhof hat sich verschärft. Mit 0:3 (0:1) verlor der Fußball-Drittligist von Trainer Rüdiger Rehm am Freitagabend bei der SpVgg Unterhaching. Damit sind die Mannheimer seit fünf Partien ohne Sieg und verbleiben vorerst auf dem 17. Tabellenplatz. Trotz einer im ersten Abschnitt ordentlichen Vorstellung hinken die Mannheimer ihren Ambitionen deutlich hinterher.

Nach einem frühen Rückstand, Patrick Hobsch traf per Foulelfmeter für den Aufsteiger (3. Minute), waren die Waldhöfer dominant und hatten große Chancen zum Ausgleich. Im Abschluss fehlte es allerdings an Qualität und einer Portion Glück.

Das hatten hingegen die Unterhachinger, die in der zweiten Halbzeit effektiv waren und durch Tore von Hobsch (59.) und Manuel Stiefler (74.) den am Ende deutlichen Sieg sicherten. In der Nachspielzeit vergaben die Gastgeber noch einen Elfmeter, als Maurice Krattenmacher an die Latte schoss.