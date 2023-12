Waldhof Mannheim beendet Negativserie: Erster Sieg

Der SV Waldhof Mannheim hat seine Negativserie in der 3. Fußball-Liga beendet und erstmals seit Ende September wieder ein Spiel gewonnen. Nach zehn Partien ohne Dreier siegten die Waldhöfer am Samstag mit 3:0 (2:0) gegen den FC Erzgebirge Aue und schöpfen dadurch Hoffnung im Kampf gegen den Abstieg. Vor 7292 Zuschauern zeigten sich die Mannheimer effektiv und verbesserten sich in der Tabelle auf den 17. Platz.

In der ersten Halbzeit sorgte ein Doppelschlag für die aus SVW-Sicht beruhigende Führung. Zunächst lenkte Bentley Baxter Bahn einen Schuss von Jonas Carls mit der Hacke ins Tor (24.), ehe Malte Karbstein nach einem Freistoß per Kopf erhöhte (27.).

Nach der Pause konzentrierten sich die Schützlinge von Mannheims Trainer Rüdiger Rehm auf die Defensivarbeit und nutzten einen eklatanten Fehler der Auer zum 3:0. Bahn sorgte mit seinem zweiten Treffer für die Entscheidung (60.).