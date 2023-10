Waldarbeiter an Hang von rutschendem Baum erfasst

Ein Waldarbeiter ist an einem Hang in Geislingen (Zollern-Alb-Kreis) von einem rutschenden Baum erfasst und mehrere Meter weit heruntergeschleudert worden. Die Bergwacht rettete den Verunglückten aus unwegsamem Gelände. Er wurde mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus geflogen. Wie schwer der Mann verletzt wurde, war zunächst unbekannt, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Der Baum war gefällt worden und kam am Hang neben der Landstraße ins Rutschen. Bei dem Vorfall am Mittwoch trug der Waldarbeiter entsprechende Schutzkleidung und einen Helm.