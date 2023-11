Wagen überschlägt sich auf Landstraße: Frau schwer verletzt

Eine junge Beifahrerin ist bei einem Autounfall auf einer Landstraße im Landkreis Böblingen schwer verletzt worden. Der Fahrer und eine weitere Insassin des Unfallwagens blieben unverletzt. Der 18-jährige Fahrer war mit den beiden 17-jährigen Mädchen am Samstagabend zwischen Weil der Stadt und Malmsheim unterwegs. Weil er zu schnell in eine Kurve fuhr, kam das Auto kurz vor Malmsheim von der Straße ab, überschlug sich und blieb schließlich auf dem Dach auf der Fahrbahn liegen, wie die Polizei mitteilte. Dabei erlitt die 17-jährige Beifahrerin schwere Verletzungen. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht.