Waffensysteme: Wehrlos im Alpenraum

Man könnte bittere Tränen weinen — oder je nach Veranlagung auch spöttisch lächeln: Mühsam kämpfen sich österreichische Soldaten mit Radarmaterial ab, das schon vor einem halben Jahrhundert zu veralten begann.

Ein Bild, das sich von Jahresbeginn zu Jahresbeginn wiederholt. Die Österreicher ziehen dann unter anderem in die grenznahen Berge des Bregenzerwaldes. Operation Dädalus startet, benannt nach einer antiken Sagenfigur, die ihren Sohn mit Flügeln ausstattete.

Es geht dabei um Luftraumüberwachung zum Schutz des Weltwirtschaftsforums im eidgenössischen Davos. Der potentielle Gegner: Bösewichte, die womöglich vom deutschen Voralpenland aus mittels Gleitschirm, Ballon oder Sportflugzeug Richtung Nobelskiort durchbrechen wollen.

„Was wir haben, reicht gerade, um Wirrköpfe zu stoppen“, hat ein Oberst der Truppe mal frustriert neben dem offiziellen Programm gesagt.

Schutzschild für den europäischen Himmel

Diese Erkenntnis hat sich inzwischen auch die Bundesregierung in Wien zu eigen gemacht. Was aber tun? Und wie könnten mögliche Milliarden–Kosten in Grenzen gehalten werden? In Wien wurde hierfür eine kurzentschlossene Lösung gefunden: der Beitritt zum European Sky Shield.

Was so viel heißt wie Schutzschild für den europäischen Himmel. Dummerweise steht aber die Frage im Raum, ob sich dies mit der oft beschworenen österreichischen Neutralität vereinbaren lässt.

Die Antwort ist darauf ist schwer, weil auch Emotionen eine Rolle spielen. So handelt es sich beim European Sky Shield um ein von Deutschland initiiertes Luftabwehrsystem, von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) vor einem Jahr angekündigt — ein Zusammenhang, der im linken Spektrum der Österreicher rasch zu Spötteleien über „einen Anschluss“ führte, also ein Anspielung auf Österreichs Eingliederung ins Deutsche Reich 1938.

Lufthoheit über Großglockner und Wiener Prater

Was natürlich eine unsachliche Spitze ist. Schließlich haben sich neben Großbritannien auch die meisten osteuropäischen Staaten der Initiative angeschlossen — mit Stand vom Frühjahr insgesamt 17 Länder. Andere zögern noch, darunter Frankreich.

Dort stört man sich daran, dass für den satellitengestützten Schutzschirm auch Technologie aus den USA und Israel eingekauft werden soll, etwa das im ewigen Nahostkonflikt erprobte System Arrows 3. Paris hätte hingegen gerne eine europäische Entwicklung — mit den Franzosen als führender Macht zur Unterstützung der eigenen Rüstungsindustrie.

Doch das ist nicht Österreichs Problem. Jenes besteht darin, irgendwie die Lufthoheit über Großglockner und dem Wiener Prater zu bewahren — mit was auch immer. Entsprechend frohlockt Bundeskanzler Karl Nehammer von der konservativen ÖVP, European Sky Shield sei eine gute Idee. Er schiebt auch gleich eine Erklärung nach: „Die Bedrohungslage hat sich durch den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine massiv verschärft.“

Luftabwehr mit großen Lücken

Wie zu erwarten war, ist dies der Hintergrund zum Anstoß für European Sky Shield. Plötzlich interessierte sich auch die Politik in diversen europäischen Hauptstädten für bedenkliche militärische Analysen. Sie besagten, dass die Luftabwehr vom Baltikum bis hinab nach Gibraltar Lücken habe.

Dies betrifft den Bereich sehr hoch anfliegender ballistischer Raketen. Auch die Abwehr von Drohnen und Marschflugkörpern ist verbesserungswürdig. Für das in dieser Beziehung besonders blanke Österreich betont Nehammer: „Wir müssen und werden Vorsorge treffen, um unser Land vor der Gefahr von Drohnen– oder Raketenangriffen zu schützen.“

Für ihn ist klar: „In der Luftraumüberwachung geht das am besten gemeinsam im europäischen Verbund mit anderen Staaten.“ Es kann angenommen werden, dass der Kanzler dabei sehr konzentriert die Kosten im Blick hat. Jedenfalls verweist seine Parteifreundin und Verteidigungsministerin Klaudia Tanner darauf, dass ein wirkungsvolles Luftabwehrsystem für einzelne Staaten Unsummen kosten würde. Alleine kaum stemmbar, lautet ihre Einschätzung.

Das Problem der Neutralität

Aber was ist nun mit der Neutralität? Fällt sie Kostengründen zum Opfer? Ihre Existenz geht auf einen Beschluss von 1956 zurück. Er ermöglichte seinerzeit den Abzug der sowjetischen Besatzungstruppen aus dem östlichen Österreich. Dafür sollte die Neutralität auch „immerwährend“ sein.

In der Verfassung des Landes steht dann auch, dass es „keinen militärischen Bündnissen beitreten und die Errichtung militärischer Stützpunkte fremder Staaten auf seinem Gebiete nicht zulassen“ werde.

Deshalb war selbst in wohlmeinenden heimischen Medien „von einem Paukenschlag“ die Rede. Die der schwarz–grünen Regierungskoalition weniger wohlwollende Rechtspartei FPÖ fordert eine Volksabstimmung — nicht weil sie mit Rüstung ein Problem hätte, sondern weil ihr der Gedanke einer eigenständigen Alpenfestung näherliegt. Da die FPÖ in den Umfragen stärkste Partei ist, lässt sich ihr Gemurre auch nicht einfach auf die Seite schieben.

Auf die Friedensdividende gesetzt

Kanzler Nehammer versucht indes zu beruhigen: Österreichs Neutralität sei nicht gefährdet. Doch die Diskussion darüber geht weiter. „Was kommt als nächstes, ein Natobeitritt?“, wird unter Skeptikern gefragt. Sie richten dabei den Blick auf Schweden und Finnland, die nach dem russischen Angriff auf die Ukraine flugs ihre Neutralität über Bord warfen.

Wobei die beiden skandinavischen Länder den Aggressor vor der Haustüre haben. Dies dürfte nachdenklicher stimmen, als wenn Putins Truppen erst große Teile Osteuropas durchqueren müssen, um die Wiener aus ihren Kaffeehäusern zu scheuchen.

Letztlich hat man sich an der Donau und in den Alpen kommod eingerichtet. Mit bundesrepublikanischem Politik–Sprech ausgedrückt: Die Österreicher setzten voll auf die „Friedensdividende“ nach dem Zusammenbruch des Ostblocks 1989.

Kaputt gespart

Die Notleidenden waren dabei die Soldaten. Hierzu nochmals ein Blick auf die Luftraumüberwachung fürs Davoser Weltwirtschaftsforum. Das Engagement wirkt wie wenn ein Armenhaus ausrücken würde. Sollte tatsächlich ein Abfangmanöver nötig sein, stehen gerade mal eine Handvoll zusammengestückelter Hubschraubertypen zur Verfügung.

Zur Not könnte auch einer der 15 österreichischen Eurofighter von ihrem steiermärkischen Fliegerhorst anfliegen, rudimentäre Modelle, denen Systeme zur Selbstverteidigung fehlen. Anders ausgedrückt: für den Kriegsfall untauglich.

Was die jeweiligen Regierungen in Wien noch vor kurzer Zeit nie sonderlich geschert hat. Der Verteidigungshaushalt dümpelte lange bei 0,7 Prozent des Bruttoinlandproduktes herum. Zum Vergleich: Selbst die chronisch unterfinanzierte Bundeswehr der Deutschen durfte während ihrer mageren Jahre rund 1,4 Prozent des bundesrepublikanischen Bruttoinlandsproduktes einstreichen.

Erst der Beginn des Ukraine–Kriegs änderte den Blick aufs Militär — und was die Österreicher sahen, war noch ein Stück bescheidener als die deutschen Verhältnisse.

Luftige Luftabwehr

Speziell die Luftabwehr wirkte nur noch luftig. Kern ist ein Goldhaube genanntes System. In erster Linie handelt es sich um eine Kette fester Radarstationen. Die Hauptelemente stammen aus dem Anfang der 1980er Jahre. Peinlich war, dass zu Beginn der Balkankriege 1991 ein flüchtender jugoslawischer Jetpilot im Tiefflug ungestört den Flughafen der Kärntner Hauptstadt Klagenfurt erreichen konnte.

Worauf die Tieffliegererkennung nachgerüstet wurde. Sie sei aber auch am Ende ihrer Einsatzfähigkeit, wie Luftstreitkräftekommandant Gerfried Promberger im Winter während eines Interviews sagte.

Er weiß Kurioses zu berichten. Demnach müssen seine Soldaten improvisieren, um etwa ganz langsam fliegende Objekte zu entdecken. „Wir haben Visual Reporting Teams, die an wichtigen Punkten den Luftraum überwachen“, sagt Promberger. Die englischen Worte tarnen den simplen Sachverhalt, dass diese Soldaten mit Ferngläsern Ausschau halten.

Ebenso seltsam wirkt ein Beschluss der vom Sozialdemokraten Alfred Gusenbauer im Jahr 2007 geführten SPÖ/ÖVP–Regierung. Demnach sollten Eindringlinge in den österreichischen Luftraum künftig nur noch tagsüber identifiziert werden. Motto: Nächtens ruht die Schlacht.

Den Schweizern geht es nicht anders

Eine Flugabwehr vom Boden aus erscheint ebenso aussichtslos. Es gibt nur ein einziges, in der Steiermark stationiertes Fliegerabwehrbataillon. Die Truppe verfügt über 3,5–cm–Zwillingsflak und das Kurzstrecken–Raketensystem Mistral. Der technische Stand? Einmal mehr 1980er–Jahre.

Da dürfte es für die Österreicher auch kein rechter Trost sein, dass ein weiterer neutraler Nachbar militärisch kaum anders dasteht: die Schweiz, im Eigenbild einst gerne als wehrhafter Igel bezeichnet. Doch die Stacheln sind weg.

Nach einer entschlossenen Hochrüstung während des Kalten Kriegs kam der Absturz eidgenössischer Wehrhaftigkeit in den 1990er–Jahren. Sparrunde um Sparrunde, ein Militäretat wie bei den Österreichern bei rund 0,7 Prozent des Bruttoinlandprodukts.

Nach dem Beginn des Ukraine–Kriegs schlug das eidgenössische Militär dann Alarm. Was von der Luftverteidigung übrig sei, könne im Ernstfall vielleicht eine halbe Stunde feuern. Dann würden die Geschosse ausgehen.

Neutralitätsrechtliche Vorbehalte

Folgerichtig hat auch die Schweiz einen Blick auf das European Sky Shield geworfen. Die Absichtserklärung, dabei mit machen zu wollen, erfolgte zusammen mit Österreich im Juli. Den Rahmen dafür bot ein wiederkehrendes Treffen der beiden Länder mit Deutschland, als trilaterales D–A-CH–Forum bekannt.

Passenderweise durfte Deutschlands Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) die frohe Botschaft entgegennehmen. Was er erfreut tat. Die Neutralitätsdebatte braucht ihn schließlich nicht weiter zu kümmern.

Für dieses Thema ergriff die schweizerische Verteidigungsministerin Viola Amherd das Wort. „Unsere neutralitätsrechtlichen Vorbehalte haben wir zusammen mit Österreich in einer Zusatzerklärung festgehalten, um zum Beispiel jegliche Teilnahme oder Mitwirkung an internationalen militärischen Konflikten explizit auszuschließen“, sagte die zur bürgerlichen Partei Die Mitte gehörende Politikerin.

Dem Protokoll genüge getan

Womit dem Protokoll genüge getan ist. In der ungeschminkten Wirklichkeit kooperieren Österreich wie die Schweiz militärisch hingegen schon lange auf EU– und Nato–Ebene. So haben zum Beispiel beide Länder Soldaten zur Stärkung der Kfor–Mission ins Kosovo geschickt. Deutsche und österreichische Gebirgstruppen halten in den Tiroler Alpen gemeinsame Übungen ab, et cetera, et cetera.

Dennoch pocht auch Österreichs Verteidigungsministerin Tanner auf die Unabhängigkeit ihrer uniformierten Mannen und Frauen: Man werde „weiterhin unsere aktive Luftraumüberwachung auch selbstständig durchführen“. Wohl mit Lücken, wenn etwa nach Feierabend kein Abfangjet mehr startet. Oder wenn bei Bregenz am Bodensee zum Schutz des Davos–Treffens museumsreifes Material in die Berge verlegt wird.