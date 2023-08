Göppingen

Waffe beschlagnahmt: LKA prüft Bezug zu Schussserie

Geislingen an der Steige/Stuttgart / Lesedauer: 1 min

Eine Faustfeuerwaffe mit Magazin und Munition. (Foto: David Young/dpa/Symbolbild )

Nach dem Fund einer Schusswaffe in Geislingen an der Steige (Kreis Göppingen) prüft das Landeskriminalamt einen Zusammenhang mit der Schussserie im Großraum Stuttgart. Wie die Staatsanwaltschaft Ulm und das Landeskriminalamt am Mittwoch mitteilten, wurde die Waffe Ende Juli bei einer zufälligen Kontrolle im Auto eines 20–Jährigen gefunden und beschlagnahmt.

Veröffentlicht: 09.08.2023, 12:29 Von: Deutsche Presse-Agentur