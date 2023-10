Rhein-Neckar-Kreis

Wäschereibrand weitgehend gelöscht: Suche nach Ursache

Walldorf / Lesedauer: 1 min

Einsatzkräfte der Feuerwehr löschen das Feuer in einer Wäscherei. (Foto: Lars Greulich/Einsatz-Report24/dpa )

Am Dienstag bricht ein Brand in einer Wäscherei aus. Einen Tag später ist das Feuer noch nicht vollständig gelöscht. Die Ursachensuche wird eine Weile dauern ‐ noch dürfen die Ermittler nicht in das Gebäude.

Veröffentlicht: 03.10.2023, 18:50 Von: Deutsche Presse-Agentur