Wäscherei im Walldorfer Industriegebiet brennt

Im Industriegebiet in Walldorf (Rhein-Neckar-Kreis) ist am Dienstagnachmittag bei einer Wäscherei ein Feuer ausgebrochen. Meldungen über Verletzte gab es zunächst nicht, wie ein Polizeisprecher sagte. Warum der Brand ausbrach, ist noch unklar. Sowohl Feuerwehr als auch die Polizei seien mit einem Großaufgebot am Brandort, sagte der Sprecher. Die Zufahrt zum Industriegebiet, in dem die Wäscherei ist, wurde gesperrt. Zur Höhe des möglichen Schadens gab es zunächst keine Schätzungen.