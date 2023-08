Sie ist sozusagen der zweieiige Zwilling des Heizungsgesetzes: die kommunale Wärmeplanung, die am Mittwoch durchs Kabinett ging. Die Ampel–Koalitionäre hatten sich vor der parlamentarischen Sommerpause darauf verständigt, dass das Gebäudeenergiegesetz (GEG), mit dem die Wärmewende vorangebracht werden soll, eng mit dem Gesetz zur Wärmeplanung verzahnt werden soll. Hier die wichtigsten Fragen und Antworten dazu.

Was verändert sich für die Kommunen?

Das neue Gesetz verpflichtet alle Bundesländer, flächendeckend Wärmepläne erstellen zu lassen. Dafür gibt es unterschiedliche Fristen — abhängig von der Größe der Kommunen. Städte mit mehr als 100.000 Einwohnern müssen bis Mitte 2026 eine Wärmeplanung vorlegen. Die restlichen Kommunen bis Ende Juni 2028. Für Gemeinden bis 10.000 Einwohnern wird ein „vereinfachtes Wärmeplanungsverfahren“ ermöglicht. Vereinfacht bedeutet, dass sie zum Beispiel mit benachbarten Kommunen zusammenarbeiten und auch gemeinsame Pläne erstellen können. Bereits geschehen ist dies in Baden–Württemberg im Landkreis Lörrach, wo im vergangenen Jahr eine Wärmeplanung für 35 Städte und Gemeinden des Landkreises vorgelegt wurde.

Was hat die Wärmeplanung mit dem GEG zu tun?

Sehr viel. Beide Gesetze dienen dem Ziel, Deutschland bis 2045 klimaneutral zu machen. Sie sind auch inhaltlich miteinander verknüpft. Im GEG, das nach der Sommerpause vom Bundestag verabschiedet werden soll, ist festgelegt, dass in Neubaugebieten Heizungen von 2024 an zu 65 Prozent mit erneuerbaren Energien betrieben werden. In Gebieten mit Bestandsgebäuden wird diese Vorgabe allerdings erst dann gelten, wenn die zuständige Kommune einen Wärmeplan vorgelegt hat — deshalb das Wärmeplanungsgesetz. Länder wie Baden–Württemberg, die als Vorreiter der kommunalen Wärmeplanung gelten, sind nicht automatisch früher vom GEG betroffen, dafür bedarf es weiterer Verwaltungsentscheidungen.

Welche Vorteile bringt ein Wärmeplan Bürgern und Betreibern von Wärmenetzen?

Sie können auf mehr Planungs– und Investitionssicherheit hoffen. Konkret bedeutet das: Wenn ein Hauseigentümer davon ausgehen kann, dass in seinem Wohngebiet der Anschluss an ein Wärmenetz geplant ist, muss er nicht unbedingt über den Einbau einer Wärmepumpe sinnieren. Aus den Wärmeplänen soll hervorgehen, in welchen Straßen und Gebieten eine Fernwärme–Versorgung vorgesehen ist, wo ein Wasserstoffnetz aufgebaut wird und wo es Nahwärme beispielsweise aus Biomasse geben wird. „Die Bürger wollen Orientierung haben“, sagte Bauministerin Klara Geywitz (SPD) am Mittwoch in Berlin. Ob es einen sogenannten Anschlusszwang an Fernwärmenetze geben wird, lässt der Gesetzentwurf offen. Für entsprechende Regelungen seien die jeweiligen Kommunen zuständig, heißt es aus dem Bauministerium. Verbraucherschützer kritisieren immer wieder zu hohe Preise für Fernwärmekunden.

Welche Zwischenziele wurden auf dem Weg zur Klimaneutralität beim Heizen festgelegt?

Bis 2030 müssen bestehende Wärmenetze zu mindestens 30 Prozent aus erneuerbaren Energien und „unvermeidbarer Abwärme“ gespeist werden. Zehn Jahre später soll diese Quote bei mindestens 80 Prozent liegen. Wärmenetzbetreiber werden zudem verpflichtet, bis Ende 2026 einen Fahrplan zum Netzausbau und zur Dekarbonisierung — also zur Abkehr von fossilen Brennstoffen — vorzulegen. Neue Wärmenetze müssen bereits von 2024 an einen Anteil von 65 erneuerbaren Energien erreichen. Zu den Erneuerbaren zählen unter anderem Geothermie, Umweltwärme, Abwasserwärme, Solarthermie, Biomasse, grünes Methan, grüner Wasserstoff, Strom aus erneuerbaren Energien und unvermeidbare Abwärme — aus Industrien, Abwasser und Rechenzentren.

Warum ist die Wärmewende für die Ampel so wichtig?

Wenn Deutschland weiterhin so heizt, wie es heizt, ist das gesetzte Ziel der Klimaneutralität bis 2045 nicht zu schaffen. In privaten Haushalten werden nach Angaben des Umweltbundesamtes mehr als 90 Prozent der Endenergie für „Wärmeanwendungen“ verbraucht, davon wiederum zwei Drittel fürs Heizen. Die Wärme stammt überwiegend aus fossilen Energiequellen wie Erdgas und Öl, entsprechend hoch sind die Treibhausgasemissionen im Gebäudesektor. Auch die bestehenden Fernwärmenetze basieren überwiegend auf fossilen Energieträgern.

Können die Kommunen mit finanzieller Unterstützung rechnen?

Ja. Laut Geywitz fördert der Bund die Erstellung von Wärmeplänen mit 500 Millionen Euro. Die Kommunen müssten keine neuen Daten erheben, sondern könnten bereits vorhandene, öffentlich zugängliche Daten für die Wärmeplanung nutzen. Der Deutsche Städte– und Gemeindetag kritisierte allerdings nach Angaben des „Redaktionsnetzwerk Deutschland“, dass die vom Bund vorgesehenen Mittel „nach unseren Berechnungen keinesfalls“ ausreichten. Apropos Daten: Die Bürger müssen zwecks Wärmeplanung keine weiteren Daten preisgeben. Dies war in den vergangenen Monaten behauptet worden.