Vorrunden-Niederlagen: Freiburgs Wiedersehen mit West Ham

Der SC Freiburg will sich im Achtelfinal-Hinspiel der Europa League am Donnerstag (21.00 Uhr/RTL) gegen West Ham United eine gute Ausgangslage erarbeiten. Beide Mannschaften begegneten sich schon in der Vorrunde - zweimal behielt der englische Fußball-Erstligist die Oberhand. Das Wiedersehen gehen die Breisgauer nach dem 2:2 gegen den FC Bayern München in der Liga am vorigen Freitag nun mit Selbstvertrauen an.

Lukas Kübler wird nach auskurierten Oberschenkelproblemen wieder zur Verfügung stehen. Für Philipp Lienhart kommt ein Einsatz nach seiner Leistenoperation noch zu früh. Er soll laut SC-Trainer Christian Streich langsam herangeführt werden. Das Rückspiel findet am 14. März in London statt.