Vorrang missachtet: Fußgängerin von Auto schwer verletzt

Eine Fußgängerin ist in Pforzheim von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Der Autofahrer hatte an einer Kreuzung beim Linksabbiegen den Vorrang der Frau missachtet, wie die Polizei mitteilte. Lebensgefahr besteht für die 39-Jährige den Angaben zufolge nicht. Die Polizei sucht nach einem weiteren Fußgänger ‐ er soll von dem Auto in derselben Situation am Sonntagabend berührt worden und dann aber weitergelaufen sein.