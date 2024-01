Vorfahrtsunfall im Rhein-Neckar-Kreis: Drei Verletzte

Drei Menschen sind bei einem Vorfahrtsunfall bei Eppelheim (Rhein-Neckar-Kreis) verletzt worden. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, nahm am Samstag ein 76-jähriger Autofahrer an einer Kreuzung auf der Kreisstraße 9702 einem anderen Wagen die Vorfahrt. Beide Autos wurden durch den Zusammenprall auf einen Acker neben der Fahrbahn geschleudert. Rettungskräfte brachten den 76-Jährigen, seine 73-jährige Beifahrerin und die 53-jährige Fahrerin des zweiten Wagens ins Krankenhaus. Die Schwere der Verletzungen war zunächst unklar, die Menschen seien allerdings „nicht unerheblich verletzt“, heißt es in der Mitteilung. Weitere Details waren zunächst nicht bekannt.