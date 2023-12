Vorfahrt missachtet - Drei Leichtverletzte

Bei einem Verkehrsunfall in Gemmrigheim im Landkreis Ludwigsburg sind am Dienstagabend drei Menschen leicht verletzt worden. Wie die Polizei in der Nacht zum Mittwoch mitteilte, missachtete ein 61 Jahre alter Autofahrer an einer Kreuzung die Vorfahrt und kollidierte mit dem Auto eines 19-Jährigen. Der 19-Jährige und seine Beifahrerin wurden dabei leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Der Unfallverursacher erlitt ebenfalls leichte Verletzungen, musste aber nicht in ein Krankenhaus.