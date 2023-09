Bodenseekreis

Vorfahrt genommen: Radfahrer bei Sturz schwer verletzt

Ein Radfahrer hat in Salem (Bodenseekreis) bei einem Sturz schwere Verletzungen erlitten, nachdem ihm ein zunächst unbekannter Autofahrer die Vorfahrt genommen haben soll. Nach Polizeiangaben vom Samstag war der Radfahrer am Freitagmorgen auf einem Radweg unterwegs, als das entgegenkommende Auto vor ihm nach links in eine Straße eingebogen sein soll.

