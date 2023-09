Vor Großem Preis von Baden: Zuversichtliche Titelverteidiger

Derbysieger Fantastic Moon und Jockey Rene Piechulek sowie der direkt dahinter platzierte Lukas Delozier mit Mr Hollywood fordern beim 153. Großen Preis von Baden auf der Galopprennbahn in Iffezheim Christophe Soumillon heraus. Der Star der Szene tritt am Sonntag mit Zagrey an. Insgesamt sind sieben Starter dabei. Zum Favoritenkreis gehören auch Jack Mitchell und Sisfahan, der 2021 das Derby für sich entschied.

Die Dotierung wurde auf 400.000 Euro angehoben, um mehr Starter aus dem Ausland anzuziehen. Jedoch blieb der erhoffte Effekt aus. Der Große Preis ist das drittwertvollste Galopprennen Deutschlands.

Sarah Steinberg, in München die Trainerin des Derbysiegers Fantastic Moon, sagte: „Wir hoffen, dass es nicht mehr regnet, dann passt der Boden. Wir fahren zuversichtlich nach Iffezheim.“ Steinberg und Jockey Piechulek treten als Titelverteidiger an, sie siegten im Vorjahr mit Mendocino.