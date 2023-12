Von Schwaben nach Sizilien: Die tragische Geschichte der legendären Staufer-Kaiser

Eisiger Wind treibt Schnee über die Kuppe des Hohenstaufen, den Kaiserberg bei Göppingen. Die Sicht ist schlecht. Weshalb sich noch weniger sehen lässt als sonst: einige Fundamente der einstigen Burg, dazu das kleine Ausflugsrestaurant, alles verschwommen in Schnee und Nebel. „Mist“, flucht man in sich hinein.

Weshalb ist es einem aber überhaupt in den Sinn gekommen, bei diesem Sauwetter den Weg hinauf zu nehmen? Dies hat mit einem Besuch in Palermo zu tun, der sizilianischen Hauptstadt. Dort im Dom ruhen unter anderem Friedrich II. und sein Vater Heinrich VI., römisch-deutsche Kaiser aus dem Geschlecht der Staufer, vor 800 Jahren im Hochmittelalter Herrscher von der Eider bei Kiel bis Sizilien. Wobei im Landstrich zwischen Fils- und Remstal mit dem Stauferberg als weit sichtbare Ortsmarke begann, was in Süditalien endete: eine höchst glanzvoll erscheinende Epoche, landläufig betrachtet die hohe Zeit des Rittertums, wenn auch am Schluss für die Staufer eine große Tragödie stand.

Verlockender Süden

Natürlich hätte man den Hohenstaufen auch an einem schöneren Tag besuchen können. Aber der Zufall hat sich so ergeben. Kurioserweise stiefelt noch ein fröstelndes einheimisches Ehepaar übers Gelände: die Hubers, wie sie sagen. Nach etwas Plauderei meinen die beiden: „Verständlich, dass es die Staufer in den warmen Süden zog.“ Ein naheliegender Eindruck, der einen selbst auch umtreibt.

Aber Strandurlaub war kaum das Ansinnen des Kaisergeschlechts. Es ging um Macht - und seinerzeit besaß Süditalien Reichtum. Hier kreuzten sich Handelsrouten des Mittelmeerraums. Gold, Seide, Schmuck,Sklaven, Gewürze - alles mögliche traf in sizilianischen Häfen wie Syrakus oder Palermo ein, oder erreichte apulische Drehscheiben wie Brindisi oder Bari.

Zugriff auf den mediterranen Reichtum

Den Zugriff auf den mediterranen Reichtum erhielten die Staufer durch Heirat: Der Vater von Friedrich II. hatte 1186 Konstanze geehelicht, die Tochter des sizilianischen Königs Roger II. und Erbin von dessen Herrschaftsgebiet, zusammengefasst als Königreich Sizilien. Es erstreckte sich weit über die Insel hinaus nach Norden bis auf die Höhe von Rom. Eine Eroberung von Rogers Vorfahren aus der französischen Normandie. Während der Stauferzeit erlebten die Landstriche aber einen historischen Höhepunkt, der sich in der späteren Geschichte nicht mehr wiederholte.

Dies hat fast schon kuriose Folgen: In Unteritalien und Sizilien scheinen die Staufer oftmals präsenter zu sein als in ihrer alten schwäbischen Heimat. Festgemacht ist der südliche Glamour an Friedrich II.. Schon sein Geburtsort weist die Richtung. Er kam 1194 im mittelitalienischen Jesi zur Welt, als sein Vater gegen Widersacher der Staufer im Königreich Sizilien kämpfte. Auch der Tod ereilte Friedrich II. in Gefilden des Stiefellandes: 1250 auf der Burg Fiorentino, Apulien. Von dort wurde er nach Palermo überführt, seiner sizilianischen Hauptresidenz. Besucht man den Dom, lassen sich immer wieder frische Blumen vor seinem Sarkophag aus roten Porhyr-Gestein finden - nach Angaben der kirchlichen Touristenführer von Einheimischen abgelegt. „Er ist unser König hier in Sizilien“, wird als Begründung nachgeschoben.

Ein schwäbischer Kaiser?

Als guter Schwabe kann man da nur irritiert stutzen - und vielleicht betreten anfügen: „Aber er ist doch unser Kaiser.“ Nun war Friedrich tatsächlich vieles: etwa von 1198 an König von Sizilien, ab 1212 Herzog von Schwaben und kurz darauf auch römisch-deutscher König, 1220 dann Kaiser.

Landsmannschaftlich lässt sich dies nach mittelalterlichem Verständnis aber kaum verknüpfen. Kaiser war ein Rang mit imperialem und religiösem Anspruch abseits von Völkerschaften. Bei Friedrich II. ist noch nicht einmal klar, ob er je auf dem Hohenstaufen gewesen war. Das gleiche gilt für die nahe im Remstal gelegene alte Grablege der Staufer: das heutzutage wenig prachtvolle Kloster Lorch.

Das Königreich Sizilien als Herrschaftsmittelpunkt

Herrschaftsmittelpunkt für Friedrich II. war das Königreich Sizilien. Dort verbrachte er nicht nur Kindheit und Jugend, sondern auch das Gros seiner Lebenszeit. Bloß elf Jahre sind hingegen für sein deutsches Herrschaftsgebiet dokumentiert. Vielleicht ist der Kaiser mit Blick auf die Orte seiner Ahnen gerade mal durchs Fils- oder Remstal gezogen, weil sich hier bedeutende Heer- und Handelsstraße kreuzten - oder nicht einmal das. Sollte der Kaiser jedoch diesen Weg eingeschlagen haben, könnte er von Ulm gekommen sein, dem nächsten Ort, an dem Aufenthalte von ihm belegt sind. Die Staufer hatten dort eine Pfalz, eine Art Palast. Er lag, wo heute der Weinhof ist, also Richtung Donau zu. Mauerreste aus Buckelquadern, einem typischen staufischen Stilelement, erinnern daran. Eine nüchterne Hinweistafel dient der Erläuterung.

Dass es auch mit mehr Begeisterung geht, haben die Stadtväter des sizilianischen Syrakus 2018 in ihrer staufischen Hafenburg vorgemacht. Eine von ihnen in Auftrag gegebene Inschrift lautet: „Castello Mainiace, ein wirkliches und wahrhaftiges Symbol der Macht und Genialität des Kaisers Friedrich II. Erbaut 1132-1240.“

Der Mythos von Friedrich II.

Die Zeilen zieren eine sogenannte Stauferstele. Verstreut über den Herrschaftsraum des Geschlechts, hat ein 2002 gegründetes Komitee der Stauferfreunde gut drei Dutzend solcher Denkmäler platziert - darunter eines auch auf dem Hohenstaufen. Ein Teil der Inschriften wirkt hier wie dröger, an Jahreszahlen festgemachter Geschichtsunterricht. Immerhin gibt es aber auch etwas fast schon heroisch klingendes: „Hohenstaufen - ein Berg - eine Burg - eine Dynastie - ein Zeitalter - ein Mythos.“ Und das selbe nochmals auf italienisch. Offenbar hat jemand bei der Gestaltung mitgedacht.

Aber wieder setzt die Syrakuser Stele bei der Inschrift noch eines drauf. Auf ihr wird der englische Chronist Matthäus von Paris zitiert, ein Zeitgenosse von Friedrich II.: „Friedrich, der größte unter den Fürsten der Erde, das Staunen der Welt und ihr wunderbarer Wandler.“ Eine Charakterisierung, die wesentlich zum Mythos um diesen Staufer beigetragen hat. Der vor wenigen Jahren verstorbene Mittelalter-Historiker Stefan Weinfurter hat ihn für „die faszinierendste Gestalt“ der Staufer gehalten, für einen Mann, der „immer noch voller Rätsel und Geheimnisse steckt“.

Ein Mensch mit vielen Fähigkeiten

Igor Mineo, Geschichtsprofessor an der Universität Palermo, hat dem Kaiser einmal folgendes nachgesagt, Friedrich II. sei ein erster „moderner Europäer“ gewesen. Eine Deutung, die so bekannt wie umstritten ist, schon weil sich damalige Herrscher nicht an heutigen Maßstäben messen lassen.

Wobei die Geschichtswissenschaft dem Kaiser vieles attestiert hat. Etwa eine Toleranz gegenüber Muslimen, als im christlichen Abendland bei Andersgläubigen eher zum Schwert gegriffen wurde. Ebenso soll der Staufer in seinem sizilianischen Reich durch ein ausgefeiltes Beamtentum die Grundzüge moderner Staatlichkeit vorweggenommen haben. Er war mehrsprachig, wissenschaftlich gebildet, gründete in Neapel die erste nichtkirchliche Universität und gewann als Kreuzzügler das verloren gegangene Jerusalem durch Verhandlungen zurück, also ohne übliche Blutbäder. Legendär ist auch sein Falknereibuch „De arte venandi cum avibus“, auf Deutsch: Von der Kunst zu beizen. Ein Standartwerk bis heute.

Ein Beginn als Herzöge von Schwaben

„Friedrich II. ragt sicherlich aus der Riege zeitgenössischer Herrscher heraus“, meint der sizilianische Journalist Emanuelle Cammaroto, der bei der Sanierung einer Burgruine oberhalb der ostsizilianischen Gemeinde Taormina mithilft. Der Kaiser hatte das Gemäuer einst als Stützpunkt ausbauen lassen. Es ist unscheinbar, nichts im Verbleich mit seinem bekanntesten Schloss, dem achteckigen Castel del Monte im apulischen Teil des sizilianischen Königreichs. Letztlich sind aber die staufischen Spuren abseits großer Momumente auch einen interessierten Blick wert: Wenn man beispielsweise bei einer Burg auf den Hinweis „Castello Svevo“ stößt: Schwabenfeste. Wobei Schwaben in diesem Fall ein Synonym für Staufer ist.

Der Zusammenhang ist simpel. Das Geschlecht startete seine Karriere als Herzöge von Schwaben. Den Anfang machte 1079 ein früher Friedrich. Er ließ auch die Burg auf dem Hohenstaufen erreichten. Schon zuvor hatten die Staufer in der Gegend Besitz gehabt. Doch die Spur der Vorfahren verliert sich im Nebel der Geschichte. Umso bemerkenswerter ist der weitere Aufstieg. 1138 wurde mit Konrad III. erstmals ein Staufer von den Fürsten zum römisch-deutschen König gewählt. Sein Neffe Friedrich Barbarossa, auch als Kaiser Rotbart bekannt, führte das Geschlecht zu einem ersten Höhepunkt.

Der Gegensatz zum Papst

Schon während dessen Regentschaft gab es eine politische Konstante, die den Staufern letztlich das Ende brachte. Es ging um die zentrale Machtfrage, ob der Kaiser gleichberechtigt neben dem Papst in Rom steht - oder eben untergeordnet ist, wie diverse Pontifexe argumentierten. Unter Friedrich II. verschärfte sich der Konflikt, weil nun dessen südlicher und nördlicher Herrschaftsraum den römischen Kirchenstaat zum großen Ärger der Gottesvertreter umspannte. Das Ergebnis: fast schon zahllose Feldzüge, bei denen dieses Thema immer eine Rolle spielte - mal mehr, mal weniger, aber am Schluss seiner Lebens noch ohne Entscheidung.

Nach Friedrichs Tod 1250 war die Kraft der Staufer jedoch aufgebraucht. Sie erlagen Bündnissen des Papsttum und anderer ihrer Widersacher. Dem letzten legitimen Sproß, als Konradin bekannt, wurde 1268 auf dem Marktplatz von Neapel der Kopf abgeschlagen - das Ende der staufischen Dynastie.

Nicht gestorben, nur entrückt

Doch fast zeitgleich begann die Legende. Sie greift auf Friedrich II. zurück und besagt, er sei nicht gestorben, sondern entrückt worden. Verborgen harre er aus, um einst bei einer Rückkehr das Reich zu erneuern. Im deutschsprachigen Raum ist die Sage später auf seinen Großvater Barbarossa übertragen worden. Er wartet wahlweise im Untersberg bei Berchtesgaden oder im thüringischen Kyffhäuser. Die Sizilianer sind indes bei Friedrich II. geblieben. Für sie wartet er in ihrem bedeutendsten Vulkan, dem Ätna, auf die glorreiche Rückkehr.

Wo alles begann, zwischen Fils- und Remstal, kommt der Ruhm trotz diverser touristischer Bemühungen eher blass daher. Und wenn jemand auf dem Hohenstaufen wartet, dann kein entrückter Kaiser, sondern ein Besucher im kleinen Burgrestaurant auf Kaffee oder Bier.