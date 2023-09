Lörrach

Von eigenem Auto überrollt: Mann stirbt bei Unfall in Hasel

Hasel / Lesedauer: 1 min

Ein Rettungswagen auf Einsatzfahrt. (Foto: Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild )

Ein Mann ist im Landkreis Lörrach von seinem eigenen Auto überrollt und tödlich verletzt worden. Wie ein Polizeisprecher am Montag mitteilte, stellte er seinen Wagen am Sonntagmorgen an einem abschüssigen Feldweg in Hasel ab und zog dabei die Handbremse vermutlich nicht ausreichend an.

Veröffentlicht: 25.09.2023, 16:31 Von: Deutsche Presse-Agentur