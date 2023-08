Vogt und Hengst Mansour gewinnen zum Auftakt in Iffezheim

Jockey Sibylle Vogt aus der Schweiz und der sechs Jahre alte Hengst Mansour haben auf der Galopprennbahn in Iffezheim vor 8400 Zuschauern den 68. Preis der Sparkassen Finanzgruppe gewonnen. Das Duo kam am Samstag zum Auftakt der Großen Woche zu einem sehenswerten Start–Ziel–Sieg. Vogt und Mansour wehrten in dem mit 55.000 Euro dotierten Rennen auf der Zielgeraden alle Angriffe der Gegner ab. Für den Hengst war es der achte Erfolg seiner Karriere.

Pavel Vovcenko trainiert das Siegerpferd in Bremen–Mahndorf für die in der Lüneburger Heide lebende Besitzerin Angelika Muntwyler. „Es hat alles perfekt gepasst“, sagte Vovcenko nach dem Rennen. „Es war ein toller Ritt von Sibylle Vogt, sie hat das glänzend gemacht.“ Vogt sagte: „Ich liebe dieses Pferd. Es ist toll, wie er immer wieder kämpft. Ich bin sehr happy über diesen Sieg.“