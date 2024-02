Vierjähriger bei Autounfall schwer verletzt

Ein vier Jahre altes Kind ist in Böblingen von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Der Junge ging am Mittwoch mit seiner Mutter über eine Straße, als die Fußgängerampel grün anzeigte, teilte die Polizei mit. Ein 48 Jahre alter Autofahrer sei trotz für ihn geltender roter Ampel weitergefahren. Das Auto erfasste den Jungen, er wurde in ein Krankenhaus gebracht.