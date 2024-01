Vier Verletzte nach Auffahrunfall auf Autobahn 8

Bei einem Auffahrunfall auf der Autobahn 8 sind im Landkreis Böblingen vier Menschen verletzt worden. Ein Transporter sei an einem Stauende gegen einen weiteren Kastenwagen geprallt, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Letzterer habe sich durch die Wucht des Aufpralls gedreht, sei mit einem Auto kollidiert und auf die rechte Seite gekippt. Der Unfall ereignete sich am Freitagnachmittag zwischen den Anschlussstellen Rutesheim und Leonberg-West.

Der Beifahrer im Transporter des mutmaßlichen Unfallverursachers ist den Angaben zufolge bei dem Unfall eingeklemmt und schwer verletzt worden. Ein Rettungshubschrauber flog ihn in eine Klinik. Die drei Fahrer der an dem Unfall beteiligten Fahrzeuge erlitten leichte Verletzungen. Sie kamen ebenfalls in Krankenhäuser.

Die Autobahn in Richtung Stuttgart wurde für die Unfallaufnahme gesperrt. Auch in der Gegenrichtung staute sich der Verkehr. Der Grund seien Gaffer gewesen, teilten die Beamten mit. Weitere Einzelheiten wie die Unfallursache waren zunächst unklar.