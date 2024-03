Vier Verletzte bei Zusammenstoß zweier Autos

Bei einem Zusammenstoß zweier Autos in der Nähe des Kernkraftwerks Philippsburg (Landkreis Karlsruhe) sind vier Menschen zum Teil schwer verletzt worden. Wie ein Sprecher der Polizei am Freitag mitteilte, soll ein 83-Jähriger beim Abbiegen mit seinem Auto den entgegenkommenden Wagen eines 37-Jährigen übersehen haben. Die beiden Autos seien deshalb bei dem Vorfall am Donnerstag zusammengestoßen, der Wagen des 37-Jährigen habe sich überschlagen und sei auf einem Acker zum Stehen gekommen. Der Senior prallte mit seinem Auto gegen ein Schild auf einer Verkehrsinsel.

Der 37-Jährige, ein 16 Jahre alter Mitfahrer sowie der 83-Jährige erlitten schwere Verletzungen. Ein weiterer Mitfahrer im Wagen des 37-Jährigen wurde demnach nur leicht verletzt. Sie alle kamen in Kliniken.