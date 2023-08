Unfälle

Vier Verletzte bei Zusammenstoß von zwei Autos

Heidelberg / Lesedauer: 1 min

Ein Rettungswagen ist mit Blaulicht im Einsatz. (Foto: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild )

Vier Menschen sind bei einem Verkehrsunfall auf der Schlierbacher Landstraße (B37) in Heidelberg verletzt worden. Ersten Erkenntnissen zufolge waren zwei Autos in dem Unfall am Mittwochmittag verwickelt, wie eine Polizeisprecherin sagte.

Veröffentlicht: 23.08.2023, 13:32 Von: Deutsche Presse-Agentur