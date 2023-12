Vier Verletzte bei Wildunfall: darunter zwei Kinder

Vier Menschen sind bei einem Verkehrsunfall in der Nähe von Pforzheim verletzt worden - eine Autofahrerin darunter schwer. Die 44-Jährige war mit ihrem Wagen bei Ölbronn-Dürrn (Enzkreis) ins Schlingern geraten, als sie einem Tier ausweichen wollte, wie die Polizei mitteilte. Das Auto prallte dann in das entgegenkommende Fahrzeug einer 42-Jährigen, die mit ihren beiden sechs und achtjährigen Kindern unterwegs war. Die 44-Jährige wurde bei dem Unfall am Donnerstagabend schwer verletzt. Die Familie wurde leicht verletzt. Alle vier Verletzten wurden ins Krankenhaus gebracht.