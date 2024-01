Vier Verletzte bei Unfall mit fünf Fahrzeugen auf der B294

Bei einem Unfall auf der B294 nahe Freudenstadt mit fünf Fahrzeugen sind vier Menschen verletzt worden, zwei davon schwer. Unter den Verletzten befand sich auch ein Kind, wie die Polizei in der Nacht zum Freitag mitteilte. Ein Lkw fuhr demnach am Nachmittag von Freudenstadt in Richtung Besenfeld, blieb dann aber wegen des Glatteises stehen. Ein Auto mit fünf Insassen überholte den Lkw, wodurch ein entgegenfahrendes Auto abbremsen musste. Das erkannte ein Fahrer eines dahinter fahrenden Autos zu spät und prallte mit seinem Wagen erst auf das bremsende Auto und kollidierte dann mit dem überholenden Fahrzeug sowie dem Lkw. Ein weiteres Auto konnte nicht rechtzeitig bremsen und fuhr auf den Lkw auf. Der Sachschaden beläuft sich laut Polizei auf etwa 70.000 Euro. Die Straße wurde für mehrere Stunden gesperrt.