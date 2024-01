Vier Verletzte bei Unfällen auf glatten Straßen

Im nördlichen Enzkreis sind vier Menschen bei Unfällen auf glatten Straßen in der Nacht auf Samstag verletzt worden. So kam ein Fahrzeug von einer Bundesstraße ab zwischen Bauschlott, einem Gemeindeteil von Neulingen, und Bretten, teilte die Polizei mit. Ein Lastwagenfahrer hielt an, um zu helfen. Das habe eine 39 Jahre alte Autofahrerin wohl zu spät erkannt: Sie verlor die Kontrolle, ihr Auto prallte gegen den Lastwagen. Sie und ihr Beifahrer wurden mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht.

Ein Autofahrer ist bei Königsbach-Stein in einer Linkskurve rechts von der Straße abgekommen. Das Auto des 35-Jährigen überschlug sich laut Polizei. Der Mann wurde leicht verletzt.

Ein 54 Jahre alter Mann hat sich ebenfalls mit seinem Auto überschlagen. Er fuhr von Mühlacker nach Bretten, als er den Angaben zufolge mit seinem Wagen von der Straße abkam. Das Auto blieb auf dem Dach liegen. Der Fahrer konnte selbstständig aussteigen, er wurde leicht verletzt.