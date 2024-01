Vier Verletzte bei Brand in Einfamilienhaus

Feuerwehreinsatz

Oberndorf am Neckar / Lesedauer: 1 min

Feuerwehrleute stehen an einem Einsatzort. (Foto: Julian Stratenschulte/dpa/Symbolbild )

Beim Brand eines Einfamilienhauses in Oberndorf am Neckar im Kreis Rottweil sind vier Menschen leicht verletzt worden. Drei der Hausbewohner sowie eine Nachbarin erlitten leichte Rauchgasvergiftungen und kamen vorsorglich ins Krankenhaus, teilte die Polizei am Samstag mit.