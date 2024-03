Vier statt fünf Tage Arbeit in der Woche. Vor allem die Industrie hat bei der Einführung der Vier-Tage-Woche zuletzt schon gut vorgelegt.

Mit Weil im Schönbuch hat jetzt auch die erste Gemeindeverwaltung in der Region das neue Arbeitsmodell zum Anfang dieses Jahres eingeführt. Zukünftig könnten jetzt auch die Pflegeberufe in den Kliniken der Umgebung diese Liste erweitern.

Der Klinikverbund Südwest testet in einem Pilotprojekt die Vier-Tage-Woche für Pflegeberufe. Angeboten wird das alternative Arbeitsmodell derzeit in der zentralen Notaufnahme im Leonberger Krankenhaus und in der Böblinger Kinderklinik. Im neuen Modell wird aber nicht weniger gearbeitet oder verdient: Die alte Wochenarbeitszeit von 39 Stunden wird beibehalten, dafür aber an vier anstatt fünf Tagen abgearbeitet.