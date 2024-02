Vier Schwerverletzte bei Verkehrsunfall

Bei einem schweren Verkehrsunfall im Landkreis Tuttlingen sind vier Menschen schwer verletzt worden, darunter ein zehn Jahre altes Kind. Ein 82-Jähriger war auf der Kreisstraße 5945 mit seinem Auto aus noch ungeklärten Gründen auf die Gegenspur geraten, wie die Polizei am Mittwochmorgen mitteilte. Dort krachte es in den Wagen eines 70 Jahre alten Ehepaars, in dem auch das Kind saß. Alle vier Verletzten wurden ins Krankenhaus gebracht.