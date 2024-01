Vier Schwerverletzte bei Autounfall in Heilbronn

Heilbronn

Die Leuchtschrift „Unfall“ auf dem Dach eines Polizeiwagens. (Foto: Carsten Rehder/dpa/Symbolbild )

Bei einem Unfall mit drei Autos in Heilbronn sind vier Menschen schwer verletzt worden. Ein 40-Jähriger war am frühen Samstagmorgen in der Nähe des Hauptbahnhofs aus bislang ungeklärter Ursache mit seinem Wagen auf die Gegenspur gefahren, wie die Polizei mitteilte.