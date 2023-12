Rhein-Neckar-Kreis

Vier Menschen bei Zusammenstoß zweier Autos verletzt

Wiesloch / Lesedauer: 1 min

Ein Rettungswagen auf Einsatzfahrt. (Foto: Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild )

Bei einem Zusammenstoß zweier Autos in Wiesloch (Rhein-Neckar-Kreis) sind vier Menschen verletzt worden. Ein 22-Jähriger wollte am Freitagabend mit seinem Auto auf die Bundesstraße 3 abbiegen und übersah dabei den entgegenkommenden Wagen einer 18-Jährigen, wie die Polizei am Samstag mitteilte.

Veröffentlicht: 30.12.2023, 09:16 Von: Deutsche Presse-Agentur