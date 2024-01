Heidelberg

Vier Männer bei Schlägerei verletzt

Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Polizeifahrzeugs.

Bei einer Schlägerei sind in Heidelberg in der Nacht zu Samstag vier Männer einer Gruppe verletzt worden. Ein Zeuge hatte die Beamten alarmiert, nachdem er eine Schlägerei zwischen zwei Gruppen beobachtet hatte, wie die Polizei am Samstag mitteilte.