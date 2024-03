Vier Kandidaten wollen die Stadtspitze in Rottenburg erobern

Rottenburg wählt am Sonntag (17. März) einen neuen Oberbürgermeister. Amtsinhaber Stephan Neher (CDU) hat drei Mitbewerber. Der Arzt Klaus Weber (parteilos), die Verwaltungsangestellte Christl Glauder (parteilos) und Elektroinstallateur und Landwirt Volkmar Raidt (parteilos) wollen an die Rathausspitze. In Rottenburg am Neckar ist Neher seit dem 16. Juni 2008 Oberbürgermeister. Er hat gute Chancen auf einen Sieg. Es gibt laut Stadt rund 33.700 Wahlberechtigte.

Sollte keine Kandidatin oder kein Kandidat am 17. März die absolute Mehrheit der Stimmen holen, entscheidet eine Stichwahl drei Wochen später. Dann treten die zwei gegeneinander an, die die meisten Stimmen gesammelt haben. Eine Nachmeldung zur Stichwahl am 7. April ist nicht mehr möglich.